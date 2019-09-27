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Dünya Halter Şampiyonası sona erdi

Dünya Halter Şampiyonası Tayland'da sona ererken, Türk Milli Takımı organizasyonu ikişer altın ve gümüş madalyayla tamamladı.

27.09.2019 14:42Dünya Halter Şampiyonası sona erdi
Dünya Halter Şampiyonası Tayland'da sona ererken, Türk Milli Takımı organizasyonu ikişer altın ve gümüş madalyayla tamamladı.
Pattaya kentindeki şampiyonaya altışar erkek ve kadın sporcuyla katılan Türkiye'nin en büyük başarısını kadınlar 45 kiloda Şaziye Erdoğan elde etti.
Milli sporcu koparmada 77 kiloyla altın madalya kazanırken, silkmede ise 92 kilo kaldırarak gümüş madalyada kaldı. Şaziye toplamda da 169 kiloya ulaşarak, ikinci altın madalyayı Türkiye'ye getirdi.
Şampiyonadaki ikinci gümüş madalya ise erkekler 67 kiloda podyuma çıkan Daniyar İsmayilov'dan geldi. Milli halterci koparmada 150 kilo kaldırarak dünya ikincisi oldu.

A Milli Futbol Takımı, Tayland, Spor

Kaynak: AA

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