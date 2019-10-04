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Dünya Hayvanları Koruma Günü

Konya'da, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla farkındalık oluşturmak amacıyla bir dizi etkinlik düzenlendi.

04.10.2019 15:56Dünya Hayvanları Koruma Günü
Konya'da, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla farkındalık oluşturmak amacıyla bir dizi etkinlik düzenlendi.
Kültürpark'ta düzenlenen etkinlikte, ilkokul öğrencileri sevdikleri bir hayvanın resmini yaparak alanda sergiledi.
Etkinliğe katılan hayvanseverler de beğendikleri resimlere satın alarak "Bir resim, bir mama" projesi çerçevesinde sokak hayvanlarına destek oldu.
Programa, Doğa Koruma ve Milli Parklar 8. Bölge Müdürü Mustafa Tuğrul Şahin, kurum müdürleri, hayvanları koruma derneklerinden temsilciler, ilkokul öğrencileri ve hayvanseverler katıldı.

Dünya Hayvanları Koruma Günü, Kültürpark, Konya, Güncel

Kaynak: AA

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