Haberler » 3. Sayfa » Haber

Dünya Hayvanları Koruma Gününde köpeği silahla vurdular

İzmir'in Torbalı ilçesinde bir köpek, kimliği belirsiz kişi veya kişilerce tabanca ile ateş edilerek vuruldu.

04.10.2019 20:34Dünya Hayvanları Koruma Gününde köpeği silahla vurdular
İzmir'in Torbalı ilçesinde bir köpek, kimliği belirsiz kişi veya kişilerce tabanca ile ateş edilerek vuruldu.

Olay, Torbalı ilçesi Yazıbaşı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, kimliği belirsiz kişi veya kişiler, bir köpeği görünce ateş etti. Ateş eden şahıs olay yerinden kaçarken, köpek yaralandı. Bölgedeki vatandaşlar, acı içerisinde havlayan köpeğin sesini duyunca İlçe Jandarma Komutanlığına haber verdi. Olay yerine kısa süre içerisinde gelen ekip, zaman kaybetmeden yaralı köpeği, Torbalı Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğüne götürdü. Torbalı Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'ndeki ekipler, yaralı köpeğin tedavisine başladı. Yapılan cerrahi operasyon sonucunda köpeğin tedavisi yapıldığı öğrenildi.

Jandarma ekipleri, köpeğe ateş eden kişi veya kişilerin peşine düştü. - İZMİR

Torbalı, İzmir, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
01:57 TEM Otoyolunda 8 kişinin yaralandığı kaza havadan görüntülendi
01:54 İstanbul - Çanakkale yolunda ulaşıma yağmur engeli
01:52 Şiddetli sağanak kazaya neden oldu: 2 yaralı
01:51 Uyuşturucuyla mücadelede sıkı takip
01:51 Malatya'da Tacizciyi linçten polis kurtardı
01:48 CHP Efeler İlçe Başkanı evinin önünde darp edildi
01:24 TEM Otoyolu'nda yolcu otobüsü ile temizlik aracı çarpıştı: 8 yaralı