Dünya Helal Zirvesi ve Helal Expo Fuarı başladı

Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak, Helal Akreditasyon Kurumu'nun (HAK) başvuruları almaya başladığını belirterek, "İlk başvuran kurum da TSE'dir. HAK, bu konudaki çalışmayı tamamlayacak ve önümüzdeki günlerde ilk belgelendirmeyi, ilk akreditasyon başvurusunu sonuçlandıracak." dedi.Cumhurbaşkanlığı himayesinde, İslam Ülkeleri Standartları ve Metroloji Enstitüsü (SMIIC), İslam Ticareti Geliştirme Merkezi (ICDT) ve Discover Events iş birliğinde gerçekleştirilen "5. Dünya Helal Zirvesi ve 7. İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Helal Expo Fuarı" Yenikapı'daki Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi'nde başladı.Bu yıl "Tüm Nesiller için Helal: Ailenin ve Gençliğin Önemi" ana temasıyla düzenlenen ve 4 gün sürecek etkinliğin açılışında konuşan Uçarmak, İslam ülkeleri arasındaki ticarette yaşanan engellerden bahsetti.Kendi kendilerine bu kadar eziyet etmemeleri gerektiğini dile getiren Uçarmak, ticaret engellerin kaldırılması çağrısında bulundu.Uçarmak, İslam ülkeleri arasında helal kavramı üzerinde bir standartlaşmaya doğru gidildiğini kaydederek, bunun uluslararası ticarette çok önemli olduğunu söyledi. Uçarmak, "Dünya ticareti geçen yıl yüzde 3,5 civarında artarken, helal akreditasyona konu olabilecek ticaretin en mütevazi ifadesiyle yaklaşık 5 trilyon dolar olduğunu araştırmacılarımız ifade ediyorlar." diye konuştu.Helal kavramındaki farkındalığın her geçen gün arttığını dile getiren Uçarmak, gıda ile başlayıp İslami finansla devam eden helal kavramının, bugün kozmetikten turizme ve ilaca kadar çok sayıda sektöre kendisini gösterdiğini bildirdi."HAK, başvuruları almaya başladı"Uçarmak, helal standartlarını akreditasyon çerçevesinde devam ettirebilmek için Helal Akreditasyon Kurumu'nu (HAK) kurduklarını belirterek, şu ifadeleri kullandı:"HAK, yaklaşık 2 yıllık çalışmadan sonra şu anda faaliyete başlayacak vaziyette. Başvuruları almaya başladı. Fiziki ve teknik altyapısı, yönetim kurulu uzmanlar havuzu oluşturuldu. Bunlar mutlaka zamanla geliştirilecek. Şu anda başvuruları almaya başladılar. İlk başvuran kurum da Türkiye'de üzerinde hiç tartışma olmayan TSE'dir. HAK, bu konudaki çalışmayı tamamlayacak ve önümüzdeki günlerde ilk belgelendirmeyi, ilk akreditasyon başvurusunu sonuçlandıracak.""HAK, çok iyi bir örnek"Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, Müslümanlar için helal tüketimin büyük önem arz ettiğini belirterek, bu konudaki standartlardan bahsetti.Helal standardizasyon için oluşturulan SMIIC'e değinen Kacır, bu kuruluşun her geçen gün önemini ve bilinirliğini artırdığını anlattı.Kacır, SMIIC standartlarının İslam ülkeleri arasında ortak olarak kullanılmasının hedeflendiğini kaydederek, bu standartların birçok ülkede ve kurumda helal standartların temelini oluşturduğunu bildirdi.TSE'nin SMIIC standartları dışında hiçbir helal standardını kabul etmediğini dile getiren Kacır, bu kapsamda Türkiye'de kurulan Helal Akreditasyon kurumunun iyi bir örnek teşkil ettiğini vurguladı.Kacır, önemli hedefleri arasında, SMIIC standartlarının Türkiye ve dünyada etkin kullanımının ve SMIIC tarafından yeni standartların üretiminin bulunduğunu söyledi.Mehmet Fatih Kacır, "SMIIC standartlarını uygulayan ülke ve kurum sayısının artmasını önemsiyoruz. Bu bağlamda OIC SMIIC standardına göre 217 firmaya 489 helal uygunluk belgesi vermiş olan TSE'nin de hedeflerimize büyük katkı sağladığını ifade etmek isterim." dedi."Senegal, helal pazarında tüm iş birliği tekliflerine açık"Senegal Ticaret ve KOBİ'ler Bakanı Assina Aminata Diatta, konuşmasında Senegal'in İİT ve SMIIC ile gerçekleştirdiği iş birliklerinden bahsederek, helal konseptini bir ekonomik gerçeklik hale getirdiklerini söyledi.Diatta, "Helal sektörünün ve SMIIC standartlarının gelişmesine büyük önem veriyoruz. Ayrıca hükümetimiz bu konuda tüm uluslararası iş birliği teklifine açıktır." dedi.Helal sektöründe gerçekleştirdikleri faaliyetlerden bahseden Diatta, helal sektörünün kalkınması adına somut çalışmalar gerçekleştireceklerini, bu konuda her türlü yatırıma açık olduklarını anlattı."Filistin'de yerli üretimi artırmak için çabalıyoruz"Nijerya Dışişleri Devlet Bakanı Zubairu Dada, helal pazarındaki büyümeden bahsederek, artık helal ürünlerin global pazarda ciddi yer edinmeye başladığını söyledi.Helal ürünlerin hijyen nedeniyle gayrimüslimler tarafından da tercih edildiğini dile getiren Dada, ülkelerinin bu alanda yaptığı faaliyetlerden bahsetti.Dada, Nijerya'nın helal endüstrisinde ciddi mesafeler kaydettiğini kaydederek, bu konuda çok önemli alt sektörler oluşturma konusunda gayretli olduklarını sözlerine ekledi.Filistin Ulusal Ekonomi Bakanı Khaled Al-Osaily, Filistin topraklarının modern zamanın en uzun süren işgalini yaşadığını belirterek, bu zulme karşı dayanışmanın ve Filistin'i, Kudüs'ü ziyaret etmenin öneminden bahsetti.Filistin'in İsrail ekonomisinden bağımsızlaşmak istediğini dile getiren Al-Osaily, "Her yıl İsrail'den milyarlarca dolarlık ithalat yapmak zorundayız. Kendi ürünlerimizi üretmeye çalışıyoruz. En ileri düzeyde teknolojiye sahip fabrikalar kurmak istiyoruz. Bu kapsamda üretimimizi artırıp, tüketimdeki yerli üretim oranını yükseltiyoruz." dedi.Salondaki yatırımcılara çağrıda bulunan Al-Osaily, "Lütfen Filistin'e yatırım yapın. Filistin'in ekonomik kalkınmasının güçlü bir şekilde sağlanması sizin yatırımlarınızla gerçekleşecektir." diye konuştu.Sağlıktan turizme her alanda helal kavramının önemi artıyorSMIIC Genel Sekreteri İhsan Övüt, zirvenin ana konusu olan ailenin ve gençliğin öneminin herkese anlatılması gerektiğini belirterek, tüm nesillerin bu konuda duyarlı olması gerektiğini söyledi.Etkinlik kapsamında bu konuda paneller düzenleneceğini dile getiren Övüt, konunun uzmanlarınca ele alınacağını bildirdi.Övüt, helal kavramının Müslümanlar için çok önemli olduğunu kaydederek, şu ifadeleri kullandı:"Müslümanlar dünya nüfusunun yüzde 20'sinden fazlasını temsil ediyor ve bu oran giderek artıyor. Helal ürün ve hizmetlerin kullanımı da bu ürün ve hizmetlere ihtiyaç da giderek artıyor. Turizmden gıdaya, kozmetikten sağlığa her alanda helal kavramının önemi giderek daha çok anlaşılıyor. Helal ürün ve hizmet noktasında ortak standartlar tesis etmemiz gerekiyor."Övüt, gelişen standartların çok önemli güçleri birleştirerek helal sertifikasyon ve üretim konusunda bilincin artırılması gerektiğini sözlerine ekledi."Helal konusundaki çalışmalarımıza devam edeceğiz"Dünya Helal Zirvesi Konseyi Başkan Yardımcısı Emre Ete, helal kavramının öneminden bahsederek, Müslümanlar arasında helal kavramının öneminin giderek arttığını söyledi.Son yıllarda bu konuda yapılan çalışmalardan bahseden Ete, 2 milyar Müslümanın yaşadığı dünya genelinde hak ve adalet için ortak hareket etmeleri gerektiğini bildirdi. Ete, bugüne kadar yapılan helal zirvelerinden bahsederek, "4 trilyon dolarlık helal sektörünün büyümesi ve helal farkındalığının artırılması için çalışmaya devam edeceğiz." dedi.Yunus Ete, "Helal bakışın olduğu yerde barış, sevgi, merhamet, kardeşlik, bolluk ve bereket vardır, güçlünün haklı olduğu değil haklının güçlü olduğu düzen vardır, sömürgecilik yerine kazan-kazan vardır, merkezi insan olan bir anlayış vardır. İşte tüm bu güzellikleri yaşatmak için sizlerden aldığımız güçle yolumuza devam edeceğiz." diye konuştu.Açılış konuşmaları esnasında Dünya Helal Zirvesi Organizasyonu Başkanı ve Discover Events Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Ete ile Tataristan Yatırım Ajansı Başkanı Taliya Minullina tarafından, Tataristan'ın başkenti Kazan'da düzenlenen helal zirvesi ile Dünya Helal Zirvesi arasında iş birliği yapılması için anlaşma imzalandı.50 ülkeden katılımcı, 40 bine yakın ziyaretçiİİT faaliyetleri kapsamında düzenlenen tek helal fuarı olan 7. İİT Helal Expo ve eş zamanlı düzenlenen 5. Dünya Helal Zirvesi, büyüklüğü dünyada 4 trilyon doları aşan helal ekonominin paydaşlarını İstanbul'da bir araya getirdi.Yenikapı'daki Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi'nde bugün kapılarını açan etkinlik, 1 Aralık'a kadar devam edecek.Bu yıl "Tüm Nesiller için Helal: 'Ailenin ve Gençliğin Önemi" ana temasıyla düzenlenen ve 50 ülkeden 400'e yakın profesyonel katılımcıyı ağırlayan organizasyonu, yaklaşık 40 bin kişinin ziyaret etmesi beklenirken, 9 bine yakın yabancı delegenin ağırlanması öngörülüyor.Yiyecek-içecek, gıda işleme-paketleme, HORECA, kozmetik-kişisel bakım, sağlık ürünleri, İslami finans, medya, kamu kurumları, helal belgelendirme, sivil toplum kuruluşları ve eğitim alanında faaliyet gösterenleri 14 bin metrekarelik sergi alanı içerisinde ağırlayan fuar ve zirve, helal ekonomisinin küresel pazarı şekillendirme hedefinde önemli bir adım olacak.Fuar kapsamında düzenlenecek çok sayıdaki panelin yanı sıra, Aşçılar Kupası etkinliği de gerçekleştirilecek.