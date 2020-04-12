Dünya henüz mevcut olanını yenememişken bilim insanları, yarasalarda 6 yeni koronavirüs keşfetti

Smithsonian'ın Küresel Sağlık Programı'ndan araştırmacılar, Myanmar 'daki yarasalarda 6 yeni koronavirüs keşfetti. Yazarlara göre, yeni keşfedilen koronavirüsler, SARS, MERS veya Kovid-19'a neden olan koronavirüslerle yakından ilişkili değil. Ancak ileri araştırmalar, insan sağlığına yönelik riskleri daha iyi anlamak için bu virüslerin türler arasında bulaşma potansiyelini değerlendirecek.

9 Nisan'da PLOS ONE'da yayınlanan bulguların, yarasalardaki koronavirüslerin çeşitliliğini anlamaya yardımcı olacağı ifade edildi. Ayrıca Kovid-19 pandemisinin ışığında, halk sağlığını tehdit edebilecek bulaşıcı hastalıkları tespit etme, önleme ve bunlara yanıt verme konusunda küresel çabalara katkı koyacağı bildirildi.

"VİRÜSLERİ NE KADAR İYİ ANLARSAK PANDEMİ POTANSİYELLERİNİ O KADAR İYİ KAVRARIZ"

Çalışmanın başyazarı ve yaban hayatı veterineri Marc Valitutto, "Viral pandemiler bize insan sağlığının yaban hayatı ve çevre sağlığıyla ne kadar yakından bağlantılı olduğunu hatırlatır" dedi ve ekledi:

"Dünya çapında insanlar yaban hayatıyla artan sıklıkla etkileşime giriyor. O yüzden bu virüsleri ne kadar iyi anlarsak (mesela mutasyon geçirmelerini neyin sağladığını ve diğer türlere nasıl bölündüklerini) pandemi potansiyellerini de o kadar iyi kavrarız."

YENİ VİRÜSLER, HASTALIK YAYILMA DURUMLARI GÖZLEMLENİRKEN KEŞFEDİLDİ

Araştırmacılar bu yeni virüsleri, PREDICT projesinin bir parçası olarakhastalık yayılma durumlarını daha iyi anlamak için hayvanların ve insanların biyo-gözetimini yaparken tespit etti. ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID) tarafından finanse edilen bir girişim olan PREDICT, hayvanlardan insanlara yayılma potansiyeli taşıyan patojenlerin keşfini ve gözetimini içeriyor.

Myanmar'daki PREDICT ekibi, insanların arazi kullanımındaki değişiklikler nedeniyle yaban hayatıyla yakın temas kurma olasılığının daha yüksek olduğu alanlara odaklandı. Mayıs 2016'dan Ağustos 2018'e kadar bu bölgelerdeki yarasalardan 750'den fazla tükürük ve dışkı örneği toplandı. Uzmanlar yarasalarda birçoğu henüz keşfedilmemiş binlerce koronavirüsün bulunduğunu tahmin ediyor.

6 YENİ KORONAVİRÜS KEŞFEDİLDİ

Örnekleri test eden araştırmacılar, bulgularını bilinen koronavirüslerle karşılaştırdı ve 6 yeni koronavirüs keşfetti. Ekip ayrıca Güneydoğu Asya'daki başka yerlerde bulunan ama daha önce Myanmar'da tespit edilmemiş bir koronavirüs de saptadı.

Makalenin yazarlarına göre yeni keşfedilen virüsler, SARS, MERS veya Kovid-19'a neden olan koronavirüslerle yakından ilişkili değil. Ancak insan sağlığına yönelik riskleri daha iyi anlamak ve diğer türlere yayılma potansiyellerini değerlendirmek için ileri çalışmalar gerekli.

Yazarlar ayrıca bu bulguların, zoonotik hastalıkların vahşi yaşamda ortaya çıkışına yönelik gözlemlerin önemini vurguladığını ifade etti. Buna göre bulgular, halk sağlığına yönelik potansiyel virüs tehditlerini daha iyi tespit etmek için yarasa popülasyonlarının gelecekteki gözetimine rehberlik edecek.