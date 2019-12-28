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Dünya Hızlı Satranç Şampiyonası'nda milli sporcu Ekaterina Atalık'tan bronz madalya

2019 Dünya Hızlı Satranç Şampiyonası'nda kadınlar kategorisinde milli sporcu Ekaterina Atalık bronz madalya kazandı.

28.12.2019 22:56 | Son Güncelleme: 28.12.2019 22:56 Dünya Hızlı Satranç Şampiyonası'nda milli sporcu Ekaterina Atalık'tan bronz madalya
2019 Dünya Hızlı Satranç Şampiyonası'nda kadınlar kategorisinde milli sporcu Ekaterina Atalık bronz madalya kazandı.
Satranç Federasyonundan yapılan açıklamada, 'da düzenlenen turnuvada Uluslararası Usta (IM) Ekaterina Atalık'ın 9 puan ile bronz madalyanın sahibi olduğu ifade edildi.
Federasyonun açıklamasında Ekaterina Atalık'ın derecesiyle ilgili, "9 puan ile zirveye çıkan IM Atalık, GM Lei ve GM Koneru ile şampiyonluğu paylaştı. Sporcumuz rakiplerine karşı daha iyi sonuçlar elde etse de eşitlik bozma sisteminin azizliğine uğrayarak bronz madalyanın sahibi oldu. Sporcumuzu tebrik ediyor, Yıldırım Şampiyonası'nda başarılar diliyoruz." denildi.

Türkiye, Rusya, Spor

Kaynak: AA

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