Dünya İK Kongresi'nden Turkcell Akademi'ye iki ödül

Turkcell Akademi, Hindistan 'da düzenlenen Dünya İnsan Kaynakları Kongresi'nde (World HR Congress) iki ödüle layık görüldü.Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, Türkiye 'nin yetenekli ve başarılı gençlerini ülke ekonomisine kazandırmayı amaçlayan Turkcell Akademi GNÇYTNK Programı, bu yılki kongrede "Yeni İşe Başlayanlar İçin En İyi Oryantasyon Programı (Best Onboarding Program)" dalında dünyanın önde gelen şirketlerini geride bırakarak ödüle hak kazandı. Turkcell Akademi, kongre tarafından 2018'de de "Yılın Eğitim Şirketi" seçilmişti.Bu yıl 28'incisi düzenlenen ve 133 ülkeden 2 bini aşkın uluslararası katılımcının yer aldığı kongrede Turkcell Akademi Genel Müdürü Banu İşçi Sezen, Türkiye'de toplumun ve kadının güçlendirilmesi için Turkcell sosyal sorumluluk stratejilerinin eğitim dikeyinde yaptığı çalışmalar sebebiyle "Telekomünikasyon ve İnternet Sektöründe Kadın Liderliği (Women Leadership in Telecom & Internet)" kategorisinde dördüncü kez liderlik ödülüne layık görüldü.10 yılı aşkın süredir Turkcell Akademi'nin genel müdürlüğü görevini yürüten Sezen, kongrede daha önce "İK'da Teknolojinin Stratejik Kullanımında Dünyanın İlk 50 Lideri" arasında gösterilerek ödül almıştı.Dünya İK Kongresi kapsamında verilen "Dünya Kadın Liderler Ödülleri", uluslararası rekabetçilik standartlarına göre hükümetleri ve şirketleri ileriye taşıyan modern ekonomik, teknolojik ve yönetimsel metodolojiler geliştiren stratejik ve ilham veren kadın liderlere veriliyor."Turkcell, teknoloji alanındaki bilgi birikimini, yeni iş dünyasının yetkinlikleriyle birleştiriyor"Açıklamada görüşlerine yer verilen Turkcell Akademi Genel Müdürü Banu İşçi Sezen, dünyanın en büyük eğitim organizasyonları arasında yer alan Dünya İK Kongresi tarafından bir kez daha ödüle layık görüldüğü için büyük mutluluk duyduğunu belirterek, şunları kaydetti:"Turkcell'in teknoloji alanındaki bilgi birikimini, yeni iş dünyasının yetkinlikleriyle birleştiriyor ve insanımıza eğitim yatırımı yaparak onları güçlendirmek için çalışıyoruz. Turkcell'i geleceğin işlerine taşıyacak genç yeteneklerimize, tüm iş hayatları boyunca ihtiyaçları olan temel iş ve liderlik becerilerini kazandırarak tüm yıla yayılan değerli eğitim yolculuğuna her yıl büyük yatırım yapıyoruz. Turkcell Akademi olarak, insan odaklı yatırım ile Türkiye için faydalı işlere imza atmanın mutluluğunu yaşıyoruz. 2003 yılından bu yana Türkiye'nin en büyük online yazılım platformu olan Geleceği Yazanlar da bunun bir parçası. Geleceğin dili olan kodlama ve yeni yazılım dillerini alanlarında ücretsiz olarak geliştirip kadınlar için istihdam sağlıyoruz. Turkcell Akademi'nin, Turkcell'e, Türkiye'ye ve ekosisteme yaptığı eğitim ve gelişim yatırımlarını 2020'de de artırarak dünyaya örnek olacak uygulamaları sürdürmeyi amaçlıyoruz. Dünya İK Zirvesi tarafından bu adımlarımızın takdirle karşılanması bizim için gurur verici."