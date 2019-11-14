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Dünya ikincisi olan öğrenciler yurda döndü

Dünya ikincisi olan öğrenciler yurda döndüSİVAS - Sivas Gemerek Şehit Ahmet Karahan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Robot takımı, Romanya'da düzenlenen Robochllenge yarışmasında Mini Sumo kategorisinde Dünya 2. si olmalarının ardından Gemerek'e döndü.

14.11.2019 20:34 | Son Güncelleme: 14.11.2019 20:34Dünya ikincisi olan öğrenciler yurda döndü
Dünya ikincisi olan öğrenciler yurda döndü
SİVAS - Şehit Ahmet Karahan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Robot takımı, 'da düzenlenen Robochllenge yarışmasında Mini Sumo kategorisinde Dünya 2. si olmalarının ardından Gemerek'e döndü.
Gemerek'e dönen öğrenciler ilk olarak Gemerek Kaymakamı Cengiz Nayman'ı ziyaret etti. Gemerek İlçe Milli Eğitim Müdürü Yükselen Dursun, Okul Müdürü Muharrem Daşan, Elektrik Elektronik Teknolojileri Alan Şefi Alper Ulaş, öğrenciler Sinan Kestane ve Mertcan Demir'de oluşan heyet Kaymakam Nayman'ı makamında ziyaret edip yaşadıklarını anlattı. Kaymakam Nayman ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek; "Romanya'da düzenlenen Robochllenge yarışmasında Dünya ikinciliği kazanan Meslek Lisesi öğrencilerimiz bizi mutlu ettiler. Başarılarının devamını diliyorum. Bizde bu saatten sonra daha öncede yaptığımız gibi Meslek Lisemize elimizden gelen desteği sağlayacağız. Önümüzdeki yıl kendilerinden birincilik bekliyoruz" dedi. Elektrik Elektronik Teknolojileri Alan Şefi Alper Ulaş ise; "Romanya'da ki Robochllenge yarışmasına katıldık. Mini sumo kategorisinde ilimizi, ilçemizi Türkiye'yi temsilen güzel bir başarı oldu" dedi.

Gemerek, Romanya, Sivas, Yerel

Kaynak: İHA

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