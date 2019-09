Dünya 'iklim grevi'nde

KÜRESEL İklim Grevi haftasında çocuklar ve gençler başta olmak üzere doğaseverler, tüm dünyada küresel iklim grevi gerçekleştirecek. Greve, Türkiye 'de de 'Sıfır Gelecek. İklim Adaleti İstiyoruz' sloganıyla 15 noktada destek verilecek.Tüm dünyada 20- 27 Eylül tarihleri arasında yapılacak olan Küresel İklim Grevi haftasında, 137 ülkede, 4 bin 500'ün üzerinde eylem ve etkinlikle 'iklim grevi' düzenlenecek. Dünyanın dört bir yanında çocuklar, gençler ve doğaseverlerin 'İklim Adaleti Hemen Şimdi' sloganıyla ekolojik, doğayla uyumlu bir yaşam kurabilmek ve iklim krizine karşı somut adımların atılması talebiyle gerçekleştireceği iklim grevine, Türkiye'de de 15 noktada düzenlenecek etkinliklerle destek verilecek.İklim krizine karşı başlattığı mücadeleyle dünya çapında milyonları etkileyen İsveçli aktivist Greta Thunberg'in (16) de her cuma günü okula gitmeyip konuya dikkati çekmesiyle, 20 Eylül günü dünyanın birçok ülkesinde çocuklar okullarına gitmeyerek eyleme destek verecek.Çevre örgütü Alakır Nehri Kardeşliği'nin 20 Eylül'deki iklim grevi için çağrısında, "Her neredeyseniz 20 Eylül İklim Grevi'ne katılın. Yakınınızda bir etkinlik yok ise siz etkin olun. Harekete geçmek için bir başkasını beklemeyin. Okula ya da işe gitmeyin. Dünya çapındaki iklim grevine katılın. Dünyadaki tüm canlıların her birimize ihtiyacı var" denildi.TÜRKİYE'DEKİ NOKTALAREkoloji Birliği, Alakır Nehri Kardeşliği gibi çok sayıda çevre örgütünün yanı sıra belediyelerin de katkı sağladığı eyleme Türkiye'de destek verilecek noktalar şöyle:Antalya'da saat 14.00'te Kuğulu Park, saat 12.00'de Çıralı muhtarlık önü. Balıkesir'de saat 17.00'de Ayvalık Öğretmenevi, saat 14.00'te Altınoluk Antandros Parkı. Bodrum'da saat 18.00'de Barış Meydanı, saat 13.30'da Kızılağaç. Bursa'da saat 14.00'te Nilüfer Üç Fidan Parkı. Çanakkale'de saat 13.00'te Kordon Truva Atı. Diyarbakır'da saat 18.30'da Yenimahalle. İstanbul'da 14.00-16.00 saatleri arası Kadıköy İskele Yoğurtçu Parkı, saat 12.00'de Bilgi Üniversitesi. İzmir'de 15.00-18.00 saatleri arasında Gündoğdu Meydanı Kültürpark Sahne. Kocaeli'de saat 12.00'de GOSB Meydanı. Muğla'da saat 14.00'te Milas Karacahisar İkizköy.