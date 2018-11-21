Dünya İlk Başörtülü Cumhurbaşkanı Olan Halime Yakub, Büyük İlgi Gördü

Dünyanın ilk başörtülü cumhurbaşkanı olan Halime Yakub devlet ziyareti için Hollanda'ya gitti. Hollanda basını Yakub'a büyük ilgi gösterdi.

BİRÇOK ZORLUKLA MÜCADELE ETTİ

Cumhurbaşkanı Halime Yakub, hayat hikayesiyle de seçimi kazandıktan sonra çok konuşulmuştu. Cumhurbaşkanı Yakub'un babası Hint, annesi ise Malay. Evli ve 5 çocuk annesi olan Cumhurbaşkanı,göreve başlamasının ardından yaptığı konuşmada, çok küçük yaşta babasını kaybettiğini ifade etmişti. 8 yaşında yetim kalmasının ardından annesinin kendisini ve 4 kardeşini yalnız başına, tek odalı bir evde büyüttüğünü belirten Yakub, o dönemde fakirlik ve pek çok zorlukla mücadele ettiklerini dile getirmişti.

"AİLEM FAKİR OLSA DA SIKI ÇALIŞTIM"

Yakub, o zorlu şartlardan Cumhurbaşkanlığına gelişini, "Şükürler olsun ki Singapur'da büyüdüm, ailem fakir olsa da sıkı çalışarak, ailemin, öğretmenlerimin ve toplumun da güçlü desteğiyle iyi bir eğitim alabildim. Bu da bana kamu hizmeti alanında bir kariyere başlama ve sonrasında da ihtiyacı olanlara bir yardım eli uzatabilme fırsatı verdi." sözleriyle anlatmıştı.

BİRÇOK GÖREVDE YER ALDI

Singapur Ulusal Üniversitesinde hukuk okuyan ve 1978'de mezun olan Yakub, 2001'de de burada hukuk alanındaki yüksek lisansını tamamladı. Singapur Ulusal Üniversitesi, geçen yıl 7 Temmuz'da Yakub'a "fahri hukuk doktoru" ünvanını verdi. Politikaya girmeden önce, 1978'de Ulusal İşçi Sendikası Kongresi'nde çalışmaya başlayan Yakub, burada işçi haklarıyla ilgilendi. Yakub, 2001'de milletvekili seçilmesiyle politik kariyerine başladı. Böylece Yakub, Singapur parlamentosundaki ilk Malay kadın milletvekili ünvanını kazandı. 2011 yılındaki seçimin ardından Toplumsal Kalkınma, Gençlik ve Spor Bakanlığında Devlet Bakanı görevine getirilen Yakub, sonraki sene yapılan kabine değişikliğiyle de Sosyal ve Aile Gelişimi Bakanlığında Devlet Bakanı oldu. Halime Yakub ayrıca, Ocak 2013-Ağustos 2017 döneminde de Meclis Başkanlığı görevini yürüttü. Yakub, Singapur tarihinde bu göreve gelen ilk kadın siyasetçi unvanını kazandı. Yakub, 6 Ağustos'ta Meclis Başkanlığı görevinden ayrılarak cumhurbaşkanlığı için yarışacağını açıkladı. Cumhurbaşkanlığı kampanyasını da "İyilik yap, birlikte yap" sloganıyla yürüten Yakub, kendisinden başka kriterleri sağlayan aday olmadığı için ülkede seçim yapılmadan cumhurbaşkanlığı makamına oturdu.