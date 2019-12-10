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Dünya İnsan Hakları Günü

Kırklareli'nde Dünya İnsan Hakları Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

10.12.2019 13:10 | Son Güncelleme: 10.12.2019 13:10Dünya İnsan Hakları Günü
'nde Dünya İnsan Hakları Günü dolayısıyla tören düzenlendi.
Kırklareli İnsan Hakları Kurulu üyelerince, Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'nda Atatürk Anıtı'na çelenk konuldu.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden törenin ardından kurul üyeleri, Vali Yardımcısı Ali Deniz Sürmen ile Vali Osman Bilgin'i ziyaret etti.
Vali Bilgin, ziyarette, Dünya İnsan Hakları Günü'nün kutlu olması temennisinde bulundu.
"İnsanı yaşat ki devlet yaşasın" anlayışıyla vatandaşlara hizmet ettiklerini ifade eden Bilgin, devletin hizmet odağında her zaman insanın olduğunu kaydetti.

Kırklareli, Güncel

Kaynak: AA

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