- Dünya İşitme Engelliler Bisiklet Şampiyonası'nın tanıtımı yapıldı Gaziantep uluslararası turnuvaya ev sahipliği yapacakGAZİANTEP - Gaziantep Valiliği koordinasyonuyla Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı ile Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu iş birliğinde düzenlenecek olan Dünya İşitme Engelliler Bisiklet Şampiyonası'nın tanıtımı yapıldı. Bu yıl 14. kez, Türkiye'de ise ilk defa düzenlenecek olan Dünya İşitme Engelliler Bisiklet Şampiyonası'nın tanıtımı Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Çetin Emeç Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi. Toplantıya Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep Valisi Davut Gül, AK Parti Gaziantep Milletvekili Sait Kirazoğlu, Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Yakup Ümit Kıhtır, Uluslararası İşitme Engelliler Spor Komitesi Yönetim Kurulu Üyesi Gustava Dearojo ve çok sayıda davetli katıldı.28 Ekim-2 Kasım 2019 tarihleri arasında düzenlenecek olan şampiyonaya 12 ülkeden 50 sporcu katılacak. Türkiye'den de 9 sporcunun da mücadele edeceği şampiyonada Brezilya, Çekya, Yunanistan, Macaristan, Hollanda, Polonya, Rusya, Slovakya, Ukrayna, Amerika Birleşik Devletleri ve Zambiya'dan toplam 50 sporcu yer alarak 4 farklı parkurda ter dökecek.Gül: "Güzel bir organizasyona ev sahipliği yapacağız"Gaziantep Valisi Davut Gül, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri çerçevesinde Gaziantep Büyükşehir Belediye'sinin öncülüğünde çok güzel bir programa ev sahipliği yapacaklarını söyledi. Gül, "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri çerçevesinde büyükşehir belediyenin öncülüğünde çok güzel bir programa ev sahipliği yapacağız. Günümüzde kentlerin belli öncelikleri var. Daha çok yeşil alan, spor alanlarına erişim, engellilerin yaşam kalitesinin yükseltilmesi, engellilerin kamu hizmetlerinde ve sosyal hayatta var olması gibi. Bunu da en iyi uygulayan şehirlerin başında Gaziantep geliyor. Fatma Şahin'in liderliğinde ilçe belediyelerinin de katkılarıyla Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, bu saydığımız amaçları yerine getirmek amacıyla çok önemli işler yapıyor" dedi.Şahin: "Öncelikle zihindeki engeller kalkmalı"Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin, 14. Dünya İşitme Engelliler Bisiklet Şampiyonası'yla birlikte Cumhuriyet Bayramı'nda çifte bayram kutlayacaklarını belirterek, "Spor kenti Gaziantep, sporuyla yükselen Gaziantep, engelsiz Gaziantep dedik. Engelli engelsiz herkesin hayat bulduğu, herkesin yapmak istediği her şeyi yaptığı bir Gaziantep için yola çıktık. Engellilerin önündeki tüm engelleri kaldırmak için yola çıktık. Bugün bu yönde yaptığımız çalışmalarla nasıl hızla hedefe ulaştığımızı gösteriyor. Dünya'nın en önemli etkinliği Gaziantep'te yapılıyorsa, bu hedefe hızla ilerliyoruz demektir. Kurucu Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı yaptığım dönemde engelleri kaldırmak için Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde çok önemli çalışmalar yaptık. Öncelikle zihindeki engellerin kalkması gerektiğini gördük. Hukuki düzenlemelere gittik, bugün dünyanın en önemli hukuki düzenlemelerini yaptığımızı gördük. Çürük, sakat gibi farklı algılamaların yok edildiği yeni bir Türkiye var. Bugün her şehir bu vizyona hızla ilerliyor. 2014 yılında büyükşehir belediye başkanı olduğumda ilk yaptığımız iş müstakil bir engelliler daire başkanlığı kurmak oldu ve başına da engelli bir kardeşimizi koyduk. Bu işin elde, ayakta, gözde ve kulakta olmadığını, işin ehliyet ve liyakat olduğunu göstermek için Yusuf Çelebi kardeşimi bu işin başına getirdik. Göreve geldiği günden bu yana o kadar özverili çalıştı ki hem proje üretti, hem de finans kısmını çözdü" ifadelerini kullandı."İşitme engelli nasıl bisiklet kullanırmış diyen zihniyet yıkılacak"Görme, işitme, fiziksel engelliler üzerine ayrı ayrı çalıştıklarını hatırlatan Şahin, "Toptancı bir yaklaşımla bu sorun çözülemez. Her birinin kendine özgü ihtiyacı, talebi farklı. En özel alan işitme engelliler oldu. Milletvekiliyken işitme engelli karı koca bir aile yanıma geldi; 'sizin sınav sisteminizde benim çocuğumun devlet memuru olma ihtimali yok, biri okuyup, anlayana kadar öbürü sınavı geçiyor' dedi. İşitme engelli bir çocuğun sınavı geçmesi mümkün değil, her engelli için ayrı bir sınav yapılmasını istedi. Biz de Milli Eğitim Bakanlığı ve ÖSYM başkanıyla ayrı sınav yapma konusunu görüştük, Cumhurbaşkanımıza bunu anlattım, o da bana, 'ne gerekiyorsa yap' dedi. Bu kadar özel bir sınav sistemiyle yeni bir başlangıç yaptık. Bu özel projeleri yapmaya devam edeceğiz. Yeni açılan bir yolda değil, şehrin merkezinde 54 kilometre bisiklet yolu yaptık. Bu çok zor bir iştir. İmar ve ulaşım master planına aldık ve uyguladık. Ben daha fazla bisiklet yolunun kullanılmasını arzu ediyorum fakat hala çok ciddi alışkanlık sorunlarımız var. Şehrin en önemli sorunu hareketsizlik, yürümüyoruz, bisiklete binmiyoruz, spor yapmıyoruz. Birlikte yürüyelim projesi başlattık. Bu proje uygulanırsa engelsiz kardeşlerimiz engelsiz kardeşlerine bisiklet yolunu kullanmakta örnek olacak. İşitme engelli bir kardeşimiz bisiklet yolunu kullanmayı biliyor ve başarıyorsa diğerlerine model olacak, lider olacak. Küçük dokunuş, büyük dönüşüm, değişim demektir. Bize düşen küçük dokunuşlar. Avrupa'ya gidin en büyük sorun bisiklet otoparkı olarak karşımıza çıkıyor. Herkes bisiklet kullanıyor. Çevreci, temiz, ucuz ve güvenilir. Bisiklet kullanmayı teşvik edeceğiz, Şahinbey ve Şehitkamil Belediyesi ödüllendirmeyi bisiklet üzerine yapıyor. İşitme engelli nasıl bisiklet kullanırmış diyen zihniyetler var. İşte bakın bal gibi oluyor, bal gibi kullanılıyor, bal gibi başarılıyor" diye konuştu.AK Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Sait Kirazoğlu ise bu şampiyonanın Gaziantep'te organize edilmesinin kendileri için onur verici olduğunu dile getirdi.Kıhtır: "Adil bir şampiyona olsun"Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Yakup Ümit Kıhtır da, "Gaziantep, Anadolu tarihine geçmişten bu yana bütün kültürlere ev sahipliği yapmıştır. Yemeği ile meşhur olan bu şehre davet edeceğimiz, farklı ülkelerden gelen sporcuların çok mutlu ve keyifli anılarla ayrılacağına inanıyoruz. Bu organizasyonda adil bir şekilde yarışacaklarına inanıyorum. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'ne bu desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.Dearojo: "Şampiyona başarılı geçecek"Uluslararası İşitme Engelliler Spor Komitesi Yönetim Kurulu Üyesi Gustava Dearojo, yaptığı açıklamada, "Ben Brezilyalıyım. Türkiye'nin yemekleri konusunda meşhur olduğunu çok iyi biliyorum. Türkiye'ye 7 kere geldim. Gaziantep'le ilgili çok fazla bilgi aldım. Bu nedenle 25 saatlik bir uçuşu göze aldım. Hedefim buradaki kültürü öğrenmek, meşhur yemeklerini tatmaktır. Bu beni çok heyecanlandırıyor. Gaziantep'e alınan şampiyonanın başarılı geçeceğini düşünüyorum. Organizasyon çok iyi. Desteği olan herkese teşekkür ediyorum" dedi.Konuşmaların ardından protokol üyeleri ve katılımcılar günün anısına toplu fotoğraf çektirdi.