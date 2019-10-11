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Dünya İşitme Engelliler Tenis Şampiyonası başladı

Dünya İşitme Engelliler Büyükler ve Gençler Tenis Şampiyonası Antalya'da başladı.

11.10.2019 23:32Dünya İşitme Engelliler Tenis Şampiyonası başladı
Dünya İşitme Engelliler Büyükler ve Gençler Tenis Şampiyonası Antalya'da başladı.
Antalya Tenis İhtisas ve Spor Kulübü'nde açılış seremonisi yapılan organizasyona, 18 ülkeden 55 sporcu katılıyor.
Türkiye, büyükler kategorisinde 6, gençler kategorisinde ise 3 sporcu olmak üzere toplam 9 sporcuyla mücadele edecek.
Türkiye'yi büyükler kategorisinde, Mahmut Can Aydın, Emre Çınar Uğuzlar, Necati Görmez, Emir Vatansever, Tütem Banguoğlu, Berçem Kol, gençler kategorisinde Emir Vatansever, Hidayet Eren Kocatürk ve Gürkan Öztaş temsil edecek.

Türkiye, Antalya, Tenis, Spor

Kaynak: AA

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