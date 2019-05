Dünya Jet Sosyetesi Çok Özel Bir Parti İçin Bodrum'daydı!

Kutlamalar, aralarında DJ Nick Grimshaw, Bob Geldof'un kızı Pixie Geldof, George Barnett, House of Holland markasının kurucusu Henry Holland ve Aimee Phillips gibi model, tasarımcı, sanatçı ve oyuncuların bulunduğu yabancı misafirlerin otele gelmesiyle başladı. The Bodrum EDITION'daki dört odalı The Villa'da kalan isimler, villadaki özel havuzun ve hamamın keyfini çıkardı.

Kate Moss'un kardeşi Lottie Moss, Prens Harry'nin eski sevgilisi Cressida Bonas, Davina Harbord, Jamie Pearlman, Matilda Goad, Fiona Leahy ve Yasmin Sewell gibi moda dünyasının önde gelen isimleri otelin sahil restoranı Morena'daki özel kabanalarda eşsiz beyaz kumun tadını çıkardıktan sonra, gezgin şef Diego Muñoz'un imza restoranı Brava'da akşam yemeği yedi.

Eğlence gecenin ilerleyen saatlerine kadar devam etti. Misafirler Discetto'da DJ Benji B ve DJ Courtney Scott'ın performansıyla eğlendi. Sonrasında ise; Tulum'dan gelen çok özel bir ekip olan Mardeleva eşliğinde sabahın ilk ışıklarına kadar keyifli vakit geçirdiler.