Haberler» Spor» Haber

Dünya Judo Şampiyonası

Japonya'da süren Dünya Judo Şampiyonası'nın dördüncü gününde tatamiye çıkan erkekler 81 kiloda Vedat Albayrak elendi.

28.08.2019 09:28 Dünya Judo Şampiyonası
Japonya'da süren Dünya Judo Şampiyonası'nın dördüncü gününde tatamiye çıkan erkekler 81 kiloda Vedat Albayrak elendi.
Türkiye Judo Federasyonundan (TJF) yapılan açıklamaya göre, başkent Tokyo'daki şampiyonada ilk turu maç yapmadan geçen Vedat, ikinci turda Gürcü Luka Maisuradze'ye iki waza-ari puanıyla kaybetti ve organizasyona veda etti.
Dünya Judo Şampiyonasında yarın erkekler 90 kiloda Mikail Özerler mücadele verecek. İlk turu maç yapmadan geçecek milli sporcu, ikinci turda Kenyalı J. Kırımı ile karşılaşacak.

Japonya, Spor

Kaynak: AA

YORUMLAR
Son Dakika Spor Haberleri
10:40   Hüseyin mican: yasa dışı bahisten devlet ve kulüpler zarar görüyor
10:37   Adebayor: galatasaray maçı ligin en zorlu karşılaşmalarından biri olacak
10:36   Oktay derelioğlu: önemli olan yabancı sınırı değil, üretimi artırmak
10:33   Trabzonspor Avrupa'da 129. maçına çıkıyor
10:31   İrem yaman: yenilmeyecek hiçbir sporcu yok
10:30   UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruplar belli oluyor
10:30   2019 FIBA Dünya Kupası'na doğru