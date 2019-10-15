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Dünya Kadın Çiftçiler Günü

Manavgat Ziraat Odası (MZO) Başkanı Rasim Metin, 15 Ekim Dünya Çiftçi Kadınlar Günü nedeniyle, tarlalarda çalışan kadın çiftçileri ziyaret etti.

15.10.2019 18:12Dünya Kadın Çiftçiler Günü
Manavgat Ziraat Odası (MZO) Başkanı Rasim Metin, 15 Ekim Dünya Çiftçi Kadınlar Günü nedeniyle, tarlalarda çalışan kadın çiftçileri ziyaret etti.
Metin gazetecilere yaptığı açıklamada, tarımsal iş gücünün yüzde 80-90'lık büyük bölümünü kadınlar oluşturduğunu belirterek, ülkede tarımsal üretimin sağlanmasında kadınların önemli görev üstelendiğini söyledi.
Kadınların projelerle ve desteklemelerle ön plana çıkarılması gerektiğini ifade eden Metin, üretici, çiftçi kadınların 15 Ekim Dünya Çiftçi Kadınlar Günü'nü kutladı.

Dünya Kadınlar Günü, Güncel

Kaynak: AA

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