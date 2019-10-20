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Dünya Kadın Çiftçiler Günü

Mersin'in Anamur ilçesinde Dünya Kadın Çiftçiler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

20.10.2019 10:54Dünya Kadın Çiftçiler Günü
Mersin'in Anamur ilçesinde Dünya Kadın Çiftçiler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.
Anamur Ziraat Odası Başkanlığınca Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen tören saygı duruşunda bulunup, İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
Anamur Ziraat Odası Başkanı Ahmet Şeref Gümüş, törende yaptığı konuşmada, kadın çiftçilerin Türk tarımının bel kemiği olduğunu belirtti.
Törende halk oyunları gösterisi sunuldu, kadın çiftçi tarafından şiir okundu, müzik dinletisi yapıldı.
Etkinlik en yaşlı kadın çiftçi Eşmin Kurdoğlu ve en genç kadın çiftçi Meryem Uğuz'a plaket verilmesinin ardından sona erdi.

Mersin, Anamur, Güncel

Kaynak: AA

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