Dünya kadın girişimcileri 4. Kez İstanbul'da

Türkiye'de bu yıl 4'üncüsü düzenlenen WEConnect International yıllık konferansında global firmalar ile kadın sahipliğindeki tedarikçi firmalar bir araya geldi. İstanbul'daki konferansa 200'e yakın global firmaların üst düzey yöneticileri ve kadın iş sahipleri katıldı.



Dünya genelinde yüzde 51 kadın ortaklı işletmelerin global tedarik zincirinde daha fazla yer alması amacıyla faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşu WEConnect International, 4. konferansında "Farkını Keşfet" teması ile global şirketler ile kadın sahipliğindeki tedarikçi firmaları buluşturdu. Bu sene ilk defa bir tema çevresinde toplanan ajanda ile katılımcılar aynı zamanda kendi farklılıklarını düşünmeye yöneltildi.



The Ritz-Carlton İstanbul'un ana sponsorluğunda 12 Kasım Salı günü gerçekleşen konferansa Türkiye'den ve yurt dışından WEConnect International üyesi ve destekçisi kurumların üst düzey yöneticileri ve birçok kadın iş sahipliğindeki tedarikçi firma katılım gösterdi. Konferansın ev sahipliğini WEConnect International Türkiye Direktörü Melek Nilay Çelik ve WEConnect International Afrika, Orta Doğu ve Türkiye Bölgesinden Sorumlu Bölge Direktörü Patricia Langan yaptı. Konferansın açılış konuşmasını The Ritz-Carlton İstanbul'un Genel Müdürü Nicolas Kipper yaparken, kendisi aynı zamanda "Farkını Anlatmak" konusundaki kadın iş sahiplerinin katıldığı "Satış Konuşması" yarışmasında jüri olarak da yer aldı.



WEConnect International Türkiye Direktörü Nilay Çelik konferans ile ilgili şunları söyledi:



"Her geçen sene tedarik zincirinde çeşitlilik konusuna ilginin ve bilinirliğin arttığını görmek bizi çok mutlu ediyor. Sadece kadın sahipliğinde olduğu için bir tedarikçiden hiçbir kurumun satın alma yapmayacağını biliyoruz, o yüzden kadın sahipliğindeki tedarikçi firmaların rakiplerinden farklarını keşfetmeye, bu farkları üzerine çalışmaya ve farklarını doğru anlatabilmeye ihtiyaçları olduğunu düşünerek, bu konuya yoğunlaşma fırsatı bulabilecekleri başarılı kadın girişimcileri dinleyebilecekleri bir konferans düzenlemek istedik."



The Ritz-Carlton İstanbul'un Genel Müdürü Nicolas Kipper ise konferansla ilgili düşünceleri şöyle dile getirdi:



"WEConnect International 4. Türkiye Yıllık Konferansı'na ev sahipliği yapmaktan büyük mutluluk duyduk. Markamızın temel sloganının da vurgulandığı gibi "Hanımefendi ve Beyefendiler" olarak; tüm kadın çalışanlarımıza eşit fırsatlar sunuyor ve başarı hikayelerini teşvik ederek hanımefendilerimize her zaman destek olmaya çalışıyoruz. Eskiden erkeklerin kadınlardan daha güçlü olduğu algısı vardı. Fakat dünyadaki kadınların birbirinden güç alması, işletmelerin kadın yöneticilerle daha yapısal organizasyonlara sahip olması ve yeni düzende kurumların duygusal zekaya duyduğu ihtiyacın artması nedeniyle her geçen gün bu algı, giderek azalıyor. Pek çok farklı kurumdan kadını ağırlamaktan ve 'hanımefendi ve beyefendilere hizmet sunan hanımefendi ve beyefendiler' olarak kadınlara öncelik vermekten gurur duyduk. WEConnect'in büyüyen çalışmalarıyla birlikte başarılı kadın girişimcilerin artmasını ve kadın sahipliğindeki tedarikçi firmalara daha çok şans verilmesini umuyoruz." - İSTANBUL

