CHP Edirne
İl Başkanı Fevzi Pekcanlı, 5 Aralık
Dünya Kadın Hakları Günü
dolayısıyla mesaj yayımladı.
Pekcanlı, mesajında, cumhuriyetin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk
'ün "Ey Kahraman Türk Kadını sen yerde sürünmeye değil omuzlar üzerinde yükselmeye layıksın" sözünü anımsattı.
Mustafa Kemal Atatürk tarafından 1930 yılından itibaren çıkarılan bir dizi yasa ile önce belediye seçimlerine katılma sonra köylerde muhtar olma, köy heyetine seçilme hakkı tanınan kadınlara milletvekili seçme ve seçilme hakkının 5 Aralık 1934 yılında Anayasa ve Seçim kanununda yapılan yasa değişikliğiyle tanındığını belirten Pekcanlı, "Kadının seçme ve seçilme hakkı Atatürk'ün en önemli devrimlerindendir. Kadınlarımız sosyal kültürel alanlarda eğitimde hukukta aile içinde çalışma hayatında toplumsal yaşamda ve siyasette erkeklerle eşit haklara sahiptir. Kadınlarımızın yerelde genelde tüm siyasi arenalarda iş dünyasında daha çok görev alma adına ısrarcı olmalarını diliyor, her zaman kendilerini destekleyeceğimi bilmelerini istiyorum. Varlıkları ile ellerinin değdiği her yeri güzelleştiren yaşanılır kılan tüm kadınlarımızın bu önemli gününü kutluyor saygılar sunuyorum." ifadelerini kullandı.
Cumhuriyet Halk Partisi,5 Aralık,Kadın Hakları Günü
04 Aralık 2018 Salı 12:32