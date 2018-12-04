04 Aralık 2018 Salı 15:52



04 Aralık 2018 Salı 15:52

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.Başkan Gürkan, mesajında, kadınların siyasal yaşamda daha fazla yer alması gerektiğini belirtti.Türk kadınına seçme ve seçilme hakkının verilişinin 84. yıl dönümünü kutlayan Gürkan, "Mustafa Kemal Atatürk, Türk kadınına seçme ve seçilme hakkını vererek, Türk milletinin muasır medeniyetler seviyesine ulaşması yolunda çok önemli bir adım attı. Mustafa Kemal Atatürk, 5 Aralık 1934'te tüm dünyaya örnek olacak bir karara öncülük etti, kadınlara siyasi hayatta seçme ve seçilme hakkını verdi. Türkiye, Fransa ve İtalya'dan 11, Romanya'dan 12, Bulgaristan'dan 13, Belçika'dan 14, İsviçre'den ise 36 yıl önce kadınlara seçme ve seçilme hakkı tanıdı." ifadelerini kullandı.Türk kadınına seçme ve seçilme hakkı verildikten sonra ilk seçimde Edirne'de Dr. Fatma Şakir Memik'in milletvekili seçildiğini anımsatan Gürkan, şunları kaydetti:"Kadınların siyasi yaşamda yer alması daha fazla desteklenmelidir. Mustafa Kemal Atatürk'ün bizlere gösterdiği muasır medeniyetler seviyesine ulaşmamız; kadınların yönetici ve siyasi kadrolarda daha da fazla yer almasıyla mümkündür. Bizler, Edirne Belediyesi olarak kadın erkek eşitliğinin sosyal, ekonomik ve siyasal her türlü platformda gerçekleşeceği bir gelecek yaratmak adına çalışmalarımızı sürdürmeye devam ediyoruz. Bünyemizde yer alan kadın merkezleriyle onların daha iyi bir geleceğe sahip olması için olanaklar sunuyoruz. Çünkü biliyoruz ki ancak ve ancak kadınlarımızın siyasal yaşamda daha fazla yer almasını sağlayarak; güçlü ve demokratik bir gelecek inşa edebiliriz."