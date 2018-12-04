Kocaeli
Valisi Hüseyin Aksoy
, 5 Aralık
Dünya Kadın Hakları Günü
dolayısıyla mesaj yayımladı. Vali Aksoy
, mesajında, Türk toplumunun gelişip yükselmesinde kadınların büyük katkısının olduğunu belirtti.
Gerek Cumhuriyetin kuruluşundan önce gerekse sonra kadınların başarılarıyla tarihe geçtiğini kaydeden Aksoy, " Birleşmiş Milletler
'in 1952 yılında uluslararası bir sözleşmeyle getirebildiği kadınlara seçme ve seçilme hakkını, Gazi Mustafa Kemal Atatürk
, bütün dünya ülkelerinden önce 5 Aralık 1934 tarihinde Türk kadınına tanımıştır. Türk kadınının, seçme ve seçilme hakkını elde etmesi, milletimiz adına demokratikleşme yolunda atılmış en önemli adımlardan biridir." ifadelerini kullandı.
Aksoy, kadınların, elde ettikleri demokratik haklar neticesinde siyasi, ekonomik ve kültürel hayatın içinde başarılı çalışmalara imza attıklarını aktararak, şunları kaydetti:
"Seçme ve seçilme hakkı, kadının toplum hayatına katılmasının yollarını açması bakımından bir çıkış noktası olduğu gibi demokrasinin ve kalkınmanın da ölçüsü olmuştur. Ayı zamanda aile ve toplumumuzun temeli olan kadınlarımız, evde, iş yerinde, siyasette, ekonomide, karar alma mekanizmalarında etkin rol almakta, pek çok alanda ülkemizin rekabet gücünü artırmakta ve bizleri gururla temsil etmektedirler.Cumhuriyet ile kazanılmış çağdaş haklar ve özgürlüklerle birlikte yaşamın her alanında başarıları ile yer almış kadınlarımız, ülkemizi aydınlatmaya ve toplumsal ilerlememizin gücü olmaya devam edeceklerdir. Varlıkları ile ellerinin değdiği her yeri, her şeyi değiştiren, güzelleştiren, yaşanır kılan tüm kadınlarımızın bu önemli gününü kutluyorum."
5 Aralık,Hüseyin Aksoy,Kadın Hakları Günü
04 Aralık 2018 Salı 16:05