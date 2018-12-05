AK Parti Denizli
İl Başkanı Necip Filiz, 5 Aralık
Dünya Kadın Hakları Günü
dolayısıyla mesaj yayımladı.
İl Başkanı Filiz, mesajında, kadınların seçme ve seçilme hakkını kullanarak siyasi hayatın içinde yer almasıyla, siyasi hayatın nezaket ve zarafet kazanacağını belirtti.
Kadınların her meslekte ve özellikle siyasi hayatta daha çok ve daha etkin yer alabilmesinin yönetimde ve siyasette kaliteyi beraberinde getireceğini aktaran Filiz, şunları kaydetti:
"Türk toplumunun gelişip yükselmesinde kadınlarımızın katkısı büyük olmuştur. Gerek Cumhuriyetin kuruluşundan önce, gerekse sonra başarıları ile tarihe geçen analarımız bu günlere gelmemizi sağlamıştır. Orta Asya
'da kurulan ilk Türk devletlerinde kadın ve erkek eşit haklara sahipti. Devlet yönetiminde, hakanların yanında hatun adı verilen eşleri de söz sahibiydi. Kurtuluş Savaşı yıllarında, erkeği cepheye giden Türk kadını, çocuğunu yetiştirmiş ve evinin geçimini sağlamıştır. Hatta silah ve cephane taşıyarak savaşa katılmıştır. Bu davranışı ile Türk kadını, Türk toplumundaki önemli yerini bir defa daha ispat etmiştir. 15 Temmuz'da da darbecilere karşı ön saflarda hanım kardeşlerimiz vardı."
AK Parti hükümeti olarak gerçekleştirdikleri icraatlarla, çıkardıkları yasalarla kadın haklarının uygulamaya geçirilmesi adına önemli mesafeler aldıkların kaydeden Filiz, kadınların refahı ve sosyal hayatta karşılaştığı tüm engellerin ortadan kaldırılması vazgeçilmez kabul edilerek, cinsiyet ve fırsat eşitliğinin hukuki düzenlemelerle birlikte toplumun tümünü kapsayan zihinsel bir dönüşüme de ihtiyaç duyduğu anlayışı ile harekete geçildiğini vurguladı.
Filiz, "AK Parti olarak, bugün milyonlarca üyesi ile dünyanın en büyük kadın örgütlenmesiyiz. Kadın erkek eşitliği, kadına şiddet, kadının korunması gibi konularda çok sayıda yasal değişiklik hükümetlerimiz dönemlerinde yapıldı. Bunlarla övünürken başımızın tacı olan kadınlarımızla ilgili çalışmalarımıza daha da devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.
Denizli,Kadın Hakları Günü
05 Aralık 2018 Çarşamba 09:47