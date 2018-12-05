Antalya
'nın Alanya
ilçesinde 5 Aralık
Dünya Kadın Hakları Günü
düzenlenen törenle kutlandı.
Alanya Hükümet
Meydanı'nda düzenlenen Dünya Kadın Hakları Günü kutlama törenine Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel
, Alanya Kent Konseyi
Başkanı Nurhan Özcan, siyasi partilerin temsilcileri ile kadın kolları başkanları, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Atatürk
Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan törende saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti. Törende günün anlam ve önemi için yapılan konuşmaların ardından tüm katılımcılar hatıra fotoğrafı çektirdi. Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, meydanda bulunan kadınlara karanfil dağıttı. Daha sonra katılımcılar, dilekleri yazarak alana konulan sandığa attı. - ANTALYA
Alanya,Antalya,Kadın Hakları Günü
05 Aralık 2018 Çarşamba 15:25