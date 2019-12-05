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Dünya Kadın Hakları Günü

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, 5 Aralık Kadın Hakları Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

05.12.2019 10:57 | Son Güncelleme: 05.12.2019 11:02Dünya Kadın Hakları Günü
Belediye Başkanı Elif Köse, 5 Kadın Hakları Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Köse, mesajında, 1934 tarihli yasa ile kadınlara seçme ve seçilme hakkı verilmesinin yanı sıra çağdaş bir ülke olmanın da ilk adımının atıldığını belirtti. Dünya geneline göre erken bir tarihte kadınların seçme ve seçilme hakkına kavuştuğunu ifade eden Köse, şunları kaydetti:

"Tarihimiz boyunca devlet idaresinde, çalışma hayatında ve aile içinde etkin bir yer tutan, kadim kültürümüzün şekillenmesinde, eğitimde, istihdamda, karar alma ve yönetim mekanizmalarında büyük bir görev üstlenen Türk kadınına, cumhuriyet döneminde siyasi hayatta hak ettiği rolü üstlenme imkanı tanınmış, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün öncülüğünde dünya geneline göre oldukça erken bir tarihte kadınlarımız seçme ve seçilme hakkına kavuşmuşlardır. Haklarının ve görevlerinin bilincinde olarak toplumdaki saygın yerini almış olan kadınlarımız, her alanda etkinliklerini ve katkılarını göstermektedirler. Eğitimden, sağlığa, yasama, yürütme ve yargıdan iş dünyasına kadar her alanda başarıyla görev alan kadınlarımız, modern Türkiye'nin simgesi ve Cumhuriyetimizin en büyük teminatıdır. Bu vesile ile emek veren, acı çeken, özlem duyan, hakkını savunan tüm kadınların, 5 Aralık Kadın Hakları Günü kutlu olsun." - KARABÜK

Kadın Hakları Günü, Safranbolu, Aralık, Güncel

Kaynak: İHA

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