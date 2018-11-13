Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'na Doğru

Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası, 15-24 Kasım tarihlerinde Hindistan'da düzenlenecek.
Türkiye Boks Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de gerçekleştirilecek organizasyonda 7 milli sporcu ringe çıkacak.
Şampiyonanın hazırlıklarını Kastamonu Kadıdağı Kamp Eğitim Merkezi'nde tamamlayan Kadın Milli Takımı, bugün Hindistan'a gidecek.
Dünya Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek kadın sporcular şunlar:
48 kilo: Ayşe Çağırır
51 kilo: Busenaz Çakıroğlu
57 kilo: Esra Yıldız
64 kilo: Sema Çalışkan
75 kilo: Busenaz Sürmeneli
81 kilo: Elif Güneri
+81 kilo: Şennur Demir