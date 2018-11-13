13 Kasım 2018, 11:48
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Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'na Doğru

Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası

Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası, 15-24 Kasım tarihlerinde Hindistan'da düzenlenecek.

Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası, 15-24 Kasım tarihlerinde Hindistan'da düzenlenecek.

Türkiye Boks Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de gerçekleştirilecek organizasyonda 7 milli sporcu ringe çıkacak.

Şampiyonanın hazırlıklarını Kastamonu Kadıdağı Kamp Eğitim Merkezi'nde tamamlayan Kadın Milli Takımı, bugün Hindistan'a gidecek.

Dünya Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek kadın sporcular şunlar:

48 kilo: Ayşe Çağırır

51 kilo: Busenaz Çakıroğlu

57 kilo: Esra Yıldız

64 kilo: Sema Çalışkan

75 kilo: Busenaz Sürmeneli

81 kilo: Elif Güneri

+81 kilo: Şennur Demir
13 Kasım 2018 Salı 11:48



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