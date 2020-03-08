Dünya Kadınlar Günü Giresun'da ıslık dili ile kutlandı
Giresun'un Çanakçı ilçesine bağlı Kuşköy köyünde 8 Mart Dünya Kadınları Günü ıslık diliyle kutlandı.
08.03.2020 17:01 | Son Güncelleme: 08.03.2020 17:01
Giresun 'un Çanakçı ilçesine bağlı Kuşköy köyünde 8 Mart Dünya Kadınları Günü ıslık diliyle kutlandı.
Merkezi Kuşköy köyünde bulunan Islık Dili Kültür ve Turizm Derneği üyeleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü ıslık dili ile kutladı. Kadınların yılda bir kez değil, her zaman hatırlanmaları gerektiğini belirten Dernek Başkanı Şeref Başkan, kadınlara değer vermenin geleceğe yapılan en büyük yatırım olduğunu söyledi. Her başarılı erkeğin yanında başarılı bir kadının olduğunu vurgulayan Başkan, "Güçlü bir toplumda yaşamak istiyorsak; kadını ve erkeği ile tüm toplum kesimlerini güçlendirmek gerekiyor. İnsan onurunu yok, şiddeti ve ayrımcılığı hak sayan, kadınları sırf cinsiyetleri sebebiyle istismara, şiddete, haksızlığa maruz bırakan anlayışa karşı mücadele etmek gerekmektedir. Kadınların uğradıkları haksızlıklar, adaletsizlikler ve ayrımcılıklar karşısında her zaman kadınların yanında olmamız, kadın sorunlarının hak ve adalet temelli bir anlayışla çözüme kavuşturulması için mücadele etmemiz hepimizin görevidir" dedi. - GİRESUN
Merkezi Kuşköy köyünde bulunan Islık Dili Kültür ve Turizm Derneği üyeleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü ıslık dili ile kutladı. Kadınların yılda bir kez değil, her zaman hatırlanmaları gerektiğini belirten Dernek Başkanı Şeref Başkan, kadınlara değer vermenin geleceğe yapılan en büyük yatırım olduğunu söyledi. Her başarılı erkeğin yanında başarılı bir kadının olduğunu vurgulayan Başkan, "Güçlü bir toplumda yaşamak istiyorsak; kadını ve erkeği ile tüm toplum kesimlerini güçlendirmek gerekiyor. İnsan onurunu yok, şiddeti ve ayrımcılığı hak sayan, kadınları sırf cinsiyetleri sebebiyle istismara, şiddete, haksızlığa maruz bırakan anlayışa karşı mücadele etmek gerekmektedir. Kadınların uğradıkları haksızlıklar, adaletsizlikler ve ayrımcılıklar karşısında her zaman kadınların yanında olmamız, kadın sorunlarının hak ve adalet temelli bir anlayışla çözüme kavuşturulması için mücadele etmemiz hepimizin görevidir" dedi. - GİRESUN
Kaynak: İHA
Haberin Videosu :Dünya Kadınlar Günü Giresun'da ıslık dili ile kutlandı
Etiketler : Dünya Kadınlar Günü, Giresun, Çanakçı, 8 Mart, Güncel
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