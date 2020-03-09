Dünya Kadınlar Günü'nde İstanbul'daki Etkinliğie Müdahale
İstanbul polisi Taksim'de kadınların biraraya gelip gösteri düzenlemesine izin vermedi.
09.03.2020 09:46 | Son Güncelleme: 09.03.2020 09:46
İstanbul polisi Taksim 'de kadınların biraraya gelip gösteri düzenlemesine izin vermedi. Gruba müdahale eden polis bazı kadınları gözaltına aldı
Kaynak: DailyMotion.com
Haberin Videosu :Dünya Kadınlar Günü'nde İstanbul'daki Etkinliğie Müdahale
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