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Dünya Kadınlar Günü'nde sessiz sergi ile farkındalık oluşturdular

Dünya Kadınlar Gününde sessiz sergi ile farkındalık oluşturdular Aksaray'da bir grup üniversite öğrencisi 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle sessiz sergi düzenleyerek kadına şiddet için farkındalık oluşturdu.

08.03.2020 18:13 | Son Güncelleme: 08.03.2020 18:16
Dünya Kadınlar Gününde sessiz sergi ile farkındalık oluşturdular
AKSARAY - Aksaray 'da bir grup üniversite öğrencisi 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle sessiz sergi düzenleyerek kadına şiddet için farkındalık oluşturdu.
Aksaray Üniversitesi Sosyal Yenilik Topluluğu üyesi öğrenciler, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla darp benzetmesi makyaj yaparak giydikleri siyah elbiseler ve boyunlarına astıkları şiddete maruz kalarak öldürülen kadınların fotoğrafları ile sessiz sergi yaptı. Vatandaşların dikkatini çekmek ve kadına şiddete karşı farkındalık oluşturmak isteyen öğrenciler, kadınlara karanfil dağıtarak 8 Mart Dünya Kadılar Günü'nü de kutladı.
Topluluğun yaptığı etkinliğin farkındalık amaçlı olduğunu dile getirerek açıklamada bulunan Topluluk Başkanı Melisa Kahraman, günün kutlama günü değil, kadınları korumak adına toplumu bilinçlendirme günü olduğu vurgusunu yaptı. Başkan Melisa Kahraman, "Kadına yapılan şiddet ve ölümlerle ilgili bir dikkat çekmek amacıyla sessiz bir sergi oluşturduk. Aksaray'da kadınların yalnız olmadığını, şiddet gören kadınların yanında olduğumuzu göstermek ve farkındalık oluşturmak istedik" diye konuştu. Dünya Kadınlar Günü'nde sessiz sergi ile farkındalık oluşturdular

Kaynak: İHA

Etiketler : Dünya Kadınlar Günü, Aksaray, 8 Mart, Genel
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