Erkek Arkadaşıyla Tartışan Kadın, Dünya Kadınlar Günü'nün İlk Saatlerinde Cinayete Kurban Gitti

8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nün ilk saatlerinde İstanbul Beyoğlu'nda bir kadın cinayete kurban gitti. Moğolistan uyruklu kadın, erkek arkadaşı olduğu iddia edilen İdris Ç. tarafından başından vuruldu. Gözü dönmüş adam korkunç cinayet sonrası intihar girişiminde bulundu. Talihsiz kadın yaşamını yitirirken polis olayın nasıl gerçekleştiğini belirlemek amacıyla bölgedeki güvenlik kameraları incelemeye aldı.

Olay, Kuloğlu Mahallesi Sadri Alışık Sokak'ta bulunan bir binada (27 numara) saat 02.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Moğolistan uyruklu K.L. ve İdris Ç., binaya girdikleri sırada henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışma sırasında binadan silah sesleri yükseldi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis, bölgede geniş güvenlik önlemleri aldı.

MOĞOLİSTAN UYRUKLU KADIN YAŞAMINI YİTİRDİ

Sağlık ekipleri, yaptığı ilk kontrolde K.L'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. İdris Ç. ise olay yerinde ağır yaralı olarak bulundu. İdris Ç., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ambulansla Taksim İlk Yardım Hastanesi'ne kaldırıldı. Kalbinin 3 kez durduğu öğrenilen İdris Ç.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

ÖNCE KADINI BAŞINDAN VURDU, SONRA İNTİHAR GİRİŞİMİNDE BULUNDU

Polis olayda, İdris Ç.'nin tartışma sırasında üzerinde bulunan silahı çekerek, önce K.L'yi başından vurduğu, ardından da kendi kafasına sıkarak intihar girişiminde bulunduğu üzerinde duruyor. Olay Yeri İnceleme ekipleri, bina girişinde bir süre delil araştırması yaptı. Polis de olayın nasıl gerçekleştiğini belirlemek amacıyla bölgedeki güvenlik kameraları incelemeye aldı.

CENAZESİ ADLİ TIP KURUMUNA KALDIRILDI

Nöbetçi Cumhuriyet Savcısı'nın, olay yerindeki incelemelerinin ardından talihsiz kadının cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

KOMŞULARI KORKU DOLU ANLARI ANLATTI

Olayın yaşandığı sırada evde olduklarını belirten bir kişi, silah seslerini duyup dışarı çıktıklarını ifade etti. Polisin olay yerine gelmesiyle olayı öğrendiklerini söyleyen kişi, olayda bir kadının öldüğünü ve bir kişinin de intihar ettiğini bildirdi.

Kaynak: DHA