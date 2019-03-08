Dünya Kadınlar Gününde Başkan Adayları El Ele

Kütahya
'nın Simav
ilçesinde, Belediye Başkan adayları, "8 Mart
Dünya Kadınlar gününü birlikte kutladılar. Cumhuriyet meydanındaki toplantıya, Ak Parti adayı Avukat Adil Biçer
, Cumhuriyet Halk Partisi
adayı Gülcan Bütün
, Milliyetçi Hareket Partisi
adayı Eray Efe
, Demokrat Parti
adayı Kasım Karahan
, Meclis Üyesi adayları, davetliler ve çok sayıda kadın katıldı. Cumhuriyet meydanından başlayan yürüyüş Hükümet
binası önündeki Atatürk
büstüne çelenk konulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi. Günün anlamı ve önemini belirten konuşma ve Yahya Çelik
tarafından okunan şiirin ardın program sona erdi. - KÜTAHYA
Simav, 8 Mart, Kütahya, Güncel
Kaynak: İHA