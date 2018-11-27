27 Kasım 2018, 15:51
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Dünya Kadınlar Hentbol Şampiyonası'na Doğru

Dünya Kadınlar Hentbol Şampiyonası

Makedonya'nın ev sahipliğinde düzenlenecek Dünya Kadınlar Hentbol Şampiyonası Avrupa elemelerinde mücadele edecek milli takım, 4. Grup'ta yer alacak.

Makedonya'nın ev sahipliğinde düzenlenecek Dünya Kadınlar Hentbol Şampiyonası Avrupa elemelerinde mücadele edecek milli takım, 4. Grup'ta yer alacak.

Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 30 Kasım-2 Aralık tarihlerinde başkent Üsküp'te oynanacak grup maçlarında Türkiye, ev sahibi Makedonya'nın yanı sıra İzlanda ve Azerbaycan ile mücadele edecek.

4 grupta 16 takımın mücadele edeceği elemelerde, grubunu lider tamamlayan 4 takım ve en iyi ikinci olacak ülke, play-off oynama hakkı elde edecek.

A Milli Kadın Hentbol Takımı'nın maç programı (TSİ) şöyle:

30 Kasım Cuma

22.00 Türkiye-İzlanda

1 Aralık Cumartesi:

22.00 Azerbaycan-Türkiye

2 Aralık Pazar:

22.00 Türkiye-Makedonya Türkiye,Makedonya
27 Kasım 2018 Salı 15:51



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