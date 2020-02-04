Dünya Kanser Günü; "Kararlıyım ve Yapacağım"

Uluslararası Kanser Kontrol Birliği (UICC) tarafından 2008 yılında yazılan "Dünya Kanser Bildirgesi" ile her yılın 4 Şubat günü Dünya Kanser Günü olarak anılıyor. Dünya Kanser Günü dolayısıyla açıklamalarda bulunan Doç. Dr. Ayşe Caner, "Kansere genetik yatkınlık ve yaşamsal alışkanlıklar gibi risk faktörü taşıyorsak, düzenli olarak kontrollerimizi yaptırmamız oldukça önemlidir. Erken teşhis ve doğru tedavi ile pek çok kanser türü başarıyla tedavi edilebilmektedir" dedi.

Ege Üniversitesi Kanserle Savaş Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Ayşe Caner, "Uluslararası Kanser Kontrol Birliği (UICC) tarafından 2008 yılında yazılan "Dünya Kanser Bildirgesi" ile her yılın 4 Şubat günü Dünya Kanser Günü olarak anılmaktadır. UICC, her yıl milyonlarca ölüme neden olan ve pek çoğu önlenebilir olan bu hastalığa karşı dikkat çekmek istemektedir. Dünya Kanser Günü, kanserin neden olduğu hastalıkları ve ölümleri azaltmak adınatoplumu 'önlenebilir kanser' konusunda bir araya getirme fırsatı sunmaktır. Dünya Kanser Günü kampanyası 'Kararlıyım ve Yapacağım' sloganı ile bireysel olarak veya birlikte dünyadaki kanser yükünü azaltmaya odaklanmaktadır. Bu slogan ile fiziksel aktiviteyi ve sporu desteklenirken aynı zamanda topluma bazı mesajlar verilmektedir.Kanserin üstesinden gelmek korku ile değil bilinçli bir toplumla olmalı, kadın ve erkekler 'Kanser Taraması'nı yaptırılmalı, aşılanma ihmal edilmemeli (HPV karşı), dengeli ve sağlıklı bir beslenmeye dikkat edilmeli, kimyasallar doğru kullanılmalı, sigara hayatımızdan çıkarılmalı,kKanserden korunmaya çocukluk çağında başlanmalı" diye konuştu.

'KANSERDE ERKEN TEŞHİS' PROGRAMLARI

Kanserin erken teşhisinde en önemli faktörün, toplumun kanser konuda bilinçlendirilmesi olduğunu vurgulayan Doç. Dr. Ayşe Caner,"Erken teşhis testlerinin sürekli gelişiyor olması, kansere karşı savaşta umut veren gelişmelerdir. Kansere genetik yatkınlık ve yaşamsal alışkanlıklar gibi risk faktörü taşıyorsak, düzenli olarak kontrollerimizi yaptırmamız oldukça önemlidir. Erken teşhis ve doğru tedavi ile pek çok kanser türü başarıyla tedavi edilebilmektedir.Ülkemizde 'Kanserde Erken Teşhis' Programları ile meme, kalın bağırsak ve rahim ağzı kanserleri için taramalar yürütülmektedir. Bu taramalar, Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezleri (KETEM), Toplum Sağlığı Merkezleri (TSM) ve Aile Sağlığı Merkezleri (ASM) de ücretsiz olarak yapılmaktadır" dedi.

KİŞİYE ÖZEL HEDEFE YÖNELİK TEDAVİ SEÇENEKLERİ

Doç. Dr. Ayşe Caner, "Teknolojideki gelişmelerle kanser hücrelerinin özellikleri ve mekanizmaları daha iyi anlaşılmaya başlanılmış ve kanser hücrelerinin taşıdığı fakat normal hücrelerde bulunmayan yeni tedavi hedefleri ortaya konulmuştur. Ayrıca kişiye özel olarak planlanan hedefe yönelik tedavi seçenekleri ortaya konulmuştur. Bu yöntemler ile kanserli hücreler uzun süreli tedavilerle kontrol altında tutulmaktadır. Aynı zamanda daha az yan etkiler ile konforlu ve uzun bir yaşam sürülmektedir. Son yıllarda önemli bir gelişme olarak gösterilen İmmünoterapi ile de hastanın kendi savunma sistemlerinin yeniden aktive olması sağlanarak hastalıkla mücadele etmesine yardımcı olması hedeflenmektedir" diye konuştu.