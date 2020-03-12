Dünya Karate Federasyonu, Tokyo 2020 kota takvimini güncelledi
Dünya Karate Federasyonu (WKF), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 2020 Tokyo Olimpiyatları kota takviminde değişikliğe gitti.
12.03.2020 16:50 | Son Güncelleme: 12.03.2020 16:50
Dünya Karate Federasyonu (WKF), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 2020 Tokyo Olimpiyatları kota takviminde değişikliğe gitti.
Türkiye Karate Federasyonunda yapılan açıklamaya göre, 13-15 Mart tarihlerinde yapılması planlanan ancak koronavirüs nedeniyle iptal edilen Karate 1 Premier Lig'in Rabat etabının yerine 17-19 Nisan'da yapılacak Madrid etabı, 2020 Tokyo Olimpiyatları kota müsabakaları takvimine eklendi.
Açıklamada, 6 Nisan 2020'de sona erecek ve 2020 Tokyo Olimpiyatları'na kota alacak 32 sporcunun açıklanacağı olimpik sıralamanın da Uluslararası Olimpiyat Komitesi ile yapılan görüşmeler neticesinde ileri bir tarihe alındığı ifade edildi.
Federasyonun WKF'ye dayandırdığı açıklamada şunlar kaydedildi:
"Karate 1 Premier Lig'in Rabat etabı Fas hükümeti tarafından alınan tedbirler kapsamında iptal edildi. WKF Yönetim Kurulu, yaptığı toplantılar ve değerlendirmeler sonucunda iptal edilen Rabat turnuvası yerine Madrid etabının Tokyo 2020 kota müsabakaları arasına dahil edilmesini onayladı."
Öte yandan, önlemler kapsamında Karate 1 Premier Lig'in Madrid etabı da seyircisiz yapılacak.
Türkiye Karate Federasyonunda yapılan açıklamaya göre, 13-15 Mart tarihlerinde yapılması planlanan ancak koronavirüs nedeniyle iptal edilen Karate 1 Premier Lig'in Rabat etabının yerine 17-19 Nisan'da yapılacak Madrid etabı, 2020 Tokyo Olimpiyatları kota müsabakaları takvimine eklendi.
Açıklamada, 6 Nisan 2020'de sona erecek ve 2020 Tokyo Olimpiyatları'na kota alacak 32 sporcunun açıklanacağı olimpik sıralamanın da Uluslararası Olimpiyat Komitesi ile yapılan görüşmeler neticesinde ileri bir tarihe alındığı ifade edildi.
Federasyonun WKF'ye dayandırdığı açıklamada şunlar kaydedildi:
"Karate 1 Premier Lig'in Rabat etabı Fas hükümeti tarafından alınan tedbirler kapsamında iptal edildi. WKF Yönetim Kurulu, yaptığı toplantılar ve değerlendirmeler sonucunda iptal edilen Rabat turnuvası yerine Madrid etabının Tokyo 2020 kota müsabakaları arasına dahil edilmesini onayladı."
Öte yandan, önlemler kapsamında Karate 1 Premier Lig'in Madrid etabı da seyircisiz yapılacak.
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Kaynak: AA
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