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Dünya Karışık Çiftler Curling Şampiyonası

Dünya Karışık Çiftler Curling Şampiyonası Elemeleri, 1-8 Aralık tarihlerinde İskoçya'da yapılacak.

30.11.2019 13:54 | Son Güncelleme: 30.11.2019 13:54Dünya Karışık Çiftler Curling Şampiyonası
Dünya Karışık Çiftler Curling Şampiyonası Elemeleri, 1-8 tarihlerinde İskoçya'da yapılacak.
Curling Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 28 ülkeden 56 sporcunun mücadele edeceği elemelerde milli takım, Belçika, Brezilya, Fransa, İrlanda, Romanya ve Suudi Arabistan ile B Grubu'nda yer alacak.
Milli takım kafilesi, sporcular Dilşat Yıldız ve Uğurcan Karagöz, antrenörler Anthony Zummack ve Ahmet Çelik ile kafile başkanı Hatice Herdili Şahin'den oluşuyor.
Milliler, ilk 4'e girmesi durumunda gelecek yıl nisan ayında yapılacak ve 2022 Kış Olimpiyatları'na kota veren Dünya Karışık Çiftler Curling Şampiyonası'na katılma hakkı elde edecek.
Türkiye, elemelerdeki ilk maçını 2 Aralık Pazartesi günü TSİ 23.30'da Suudi Arabistan ile oynayacak.

Türkiye, Aralık, Spor

Kaynak: AA

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