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Dünya Karışık Çiftler Curling Şampiyonası elemeleri başlıyor

Dünya Karışık Çiftler Curling Şampiyonası Elemeleri bugün yapılacak müsabakalarla başlayacak.

01.12.2019 11:42 | Son Güncelleme: 01.12.2019 11:42Dünya Karışık Çiftler Curling Şampiyonası elemeleri başlıyor

Dünya Karışık Çiftler Curling Şampiyonası Elemeleri bugün yapılacak müsabakalarla başlayacak. İskoçya'da düzenlenen elemelerde 28 ülkeden 56 sporcu yer alıyor.

Elemelere karışık çiftler curling milli takım kafilesi olarak sporcular Dilşat Yıldız ve Uğurcan Karagöz, antrenörler Anthony Zummack ve Ahmet Çelik ile kafile başkanı Hatice Herdili Şahin katılacak.

B grubunda yarışacak milli takımın rakipleri Belçika, Brezilya, Fransa, İrlanda, Romanya ve Sudi Arabistan.

Karışık Çiftler Curling Milli Takımımız şampiyona sonunda ilk 4'e girmesi durumunda Nisan 2020 yılında yapılacak ve 2022 Kış Olimpiyatları kota şampiyonası olan Dünya Karışık Çiftler Curling Şampiyonası'na katılma hakkı elde edecek.

Milli Takım ilk maçını yarın TSİ 23: 30'da Suudi Arabistan ile oynayacak.


- Ankara

Spor

Kaynak: DHA

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