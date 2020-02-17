Dünya Kedi Günü ne zaman? Dünya Kedi Günü nedir, ne zaman ortaya çıktı?

Türkiye ve Polonya 'da 17 Şubat günü kutlanan Dünya Kedi günü diğer ülkelerde farklı tarihlerde düzenlenir. İlk evcil kedi kalıntılarının 9 bin 500 yıl öncesine tekabül ettiği bilinse de evcilleştirilmesine ilişkin kesin bir tarih yoktur. 17 Şubat Dünya Kedi Günü Türkiye...

DÜNYA KEDİ GÜNÜ NEDİR?

Farkındalık günü olarak bilinen Dünya Kediler Günü, evsiz kedilerin farkındalığını sağlamak amacıyla her yıl 17 Şubat'ta kutlanır. Bugün dünyanın çeşitli yerlerinde farklı tarihlerde kutlanıyor. 8 Ağustos'ta Kanada'da veya 29 Ekim'de Amerika Birleşik Devletleri'nde gerçekleşiyor. İlk olarak 2005 yılında kutlanmaya başlanan Dünya Kediler Günü, Rusya'da ise 1 Mart'ta düzenleniyor.

Bunun yanından Uluslararası Kedi Günü adında da kutlanan özel bir gün söz konusu. Uluslararası Kedi Günü Uluslararası Hayvan Refahı Fonu (IFAW) inisiyatifiyle başlatıldı ve 2002 yılından bu yana 8 Ağustos tarihinde gerçekleştiriliyor. 8 Ağustos günü, barınaklarda bakıma muhtaç, zorlu yaşam koşullarıyla mücadele eden, şiddet gören kediler hakkında insanları bilinçlendirmek hedefleniyor.

KEDİNİN EVCİLLEŞTİRİLMESİ

Antik kökenleri tam olarak bilinmese de evcil kedinin kökenleri en az 9.500 yıl öncesine, Orta Doğu'da tarımın başladığı dönemlere kadar uzanır. Güney Kıbrıs'ta bir insan iskeletinin yanında bulunan bir kedi iskeleti aynı döneme denk gelir. Çin'de bulunan yaklaşık 5.300 yıllık fosil kayıtlarına göre de o dönemdeki kediler tarım ürünlerine zarar veren kemirgenleri avlıyorlardı. Bu bulgulara dayanılarak kedilerin, zararlıları avlamaları için, çiftçiler tarafından beslendikleri görülüyor. Kediler Çin'de 5. ve 6. hanedanların döneminde (MÖ 2465-2150) kutsal sayılsa da ne zman evcilleştirildiği bilinmiyor. Kediler, tahminlere göre tahılları korumaktaki etkinliğini fark eden Antik Mısırlılar tarafından evcilleştirildi. Kedilerin evcilleştirildiğine dair en güvenilir bulgular, MÖ 1500 tarihinden sonrasına rastlar.

Bugün genetik anlamda geçmişi eski çağlara dayanan evcil kedi cinsi 2 taneyle sınırlıdır. Bunlar, Mısır Mau'su ve Habeş cinsi kedilerdir. İncelemeler ve bulgular enticesinde kedinin ehlileştirilme sürecinin zamanımızdan 8000 yıl önce başlamış olacağı sonucuna varabilir.