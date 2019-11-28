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Dünya Kick Boks Şampiyonası'nda Türkiye 18 madalyayı garantiledi

Dünya Büyükler Kick Boks Şampiyonası, Antalya'da devam ediyor.

28.11.2019 11:26 | Son Güncelleme: 28.11.2019 11:26Dünya Kick Boks Şampiyonası'nda Türkiye 18 madalyayı garantiledi
Dünya Büyükler Kick Boks Şampiyonası, 'da devam ediyor.

Dünya Kick Boks Organizasyonları Birliği (WAKO) Asbaşkanı ve Kick Boks Federasyonu Başkanı Salim Kayıcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 70 ülkeden bin 250 sporcunun katıldığı organizasyonu Türkiye'de gerçekleştirmekten mutluluk duyduklarını söyledi.

Müsabakaların çok çekişmeli geçtiğini aktaran Kayıcı, "Milli takımımız burada çok iyi bir şekilde mücadele etmeye devam ediyor. Şu anda kesinleşen madalya sayımız 18 oldu. Cuma ve cumartesi günleri oynanacak finallerle madalyaların renkleri belli olacak. Ancak henüz daha müsabaka yapmayan sporcularımız da var. Onlarla birlikte tahmin ediyorum 20'nin üzerinde madalyamız olur. İnşallah milli takım madalyalarla dolu bir hafta geçirecek." diye konuştu.
Şampiyonaya katılan milli takımların, Türkiye'de bulunmaktan çok memnun olduğunu anlatan Kayıcı, müsabakaların yapıldığı spor salonu için "harika" dendiğini dile getirdi.
Şampiyonada, full contact, point fighting, kick light ve musical forms kategorilerinde müsabakalar yapılıyor.
Organizasyon, 1 Aralık'ta sona erecek.

Antalya, Türkiye, Spor

Kaynak: AA

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