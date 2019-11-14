Haberler » Yaşam » Dünya Kırım Tatar Kongresi Ukrayna'da toplanıyor - Haber

Dünya Kırım Tatar Kongresi Ukrayna'da toplanıyor

Kırım Tatarlarının dünyadaki yegane uluslararası örgütü olan Dünya Kırım Tatar Kongresi'nin yönetim kurulu toplantısı Ukrayna'nın başkenti Kiev'de yapılacak.

14.11.2019 13:58 | Son Güncelleme: 14.11.2019 14:03Dünya Kırım Tatar Kongresi Ukrayna'da toplanıyor
Tatarlarının dünyadaki yegane uluslararası örgütü olan Dünya Kırım Tatar Kongresi'nin yönetim kurulu toplantısı 'nın başkenti 'de yapılacak.

16 Kasım günü Kırım Tatar Milli Meclisi'nin Kiev'deki merkezinde Refat Çubarov başkanlığında gerçekleştirilecek toplantıya 14 ülkeden 23 yönetim kurulu üyesinin katılması bekleniyor. Kongre Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapan Eskişehir Kırım Derneği Başkanı Evren Olcay, beraberindeki heyetle birlikte toplantıda yoğun Tatar nüfusunun yaşadığı Eskişehir'i temsil edecek. Kırım Tatarlarının milli lideri Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu'nun da katılacağı bildirilen toplantıda yoğun bir gündem oluşacağı bekleniyor.

Toplantı hakkında açıklama yapan Evren Olcay; "DQTK tek uluslararası örgütümüz, birçok ülkeden gelen üyeler gerek kendi ülkelerindeki gelişmeler, gerekse Kırım için yapılanlar hakkında görüş bildirecekler. Ayrıca gelecek yıl yapılması planlanan genel kurul hakkında da görüşmeler olacak. Bu toplantılarımızın Rus işgali altındaki Kırım topraklarında yaşayan soydaşlarımız için olumlu gelişmeler doğurmasını diliyorum" şeklinde konuştu. - ESKİŞEHİR

Ukrayna, Tatar, Kırım, Kiev, Yaşam

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Haberleri
16:35 Kars'ta bir ev tamamen yandı
16:24 Kars'ta polis öğrencileri bilgilendirdi
16:18 Terme'de kan bağışı seferberliği
16:11 Yangın sempozyumunu down sendromlu Ceren yönetti
16:09 İzmitli emeklilerin bu etkinliklerle yüzleri gülüyor
15:11 Son dakika: İmamoğlu'nun "Gerek yok" diyerek iptal ettiği arıtma tesisini Bakanlık yapacak
14:19 Son dakika: İçişleri Bakanlığı: 1 İngiliz, 7 Alman sınır dışı ediliyor
16:01 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: S-400'ü tamamen kaldırma teklifini doğru bulmuyoruz
16:06 Son dakika: İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD Başkanı Trump'a izlettiği Mazlum Kobani videosu
16:54 2020 resmi tatiller takvimi belli oldu! 2020 resmi ve dini tatiller
16:51 İmanın şartları nedir? İslamın ve imanın şartları, iman şartları nelerdir? İmanın şartları kaçtır?
14.11.2019 17:10:28