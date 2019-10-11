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Dünya Kız Çocukları Günü

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, "Sadece konuşmakla çocuk istismarı, eşitsizlik ve ayrımcılık sona ermiyor.

11.10.2019 15:23Dünya Kız Çocukları Günü
CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, "Sadece konuşmakla çocuk istismarı, eşitsizlik ve ayrımcılık sona ermiyor. Kızların korunabilmesi için çok somut adımlar atılması gerekiyor." ifadesini kullandı.
Gökçen, Dünya Kız Çocukları Günü nedeniyle yaptığı yazılı açıklamada, iktidar mensuplarının kutlama mesajları yayınlamakla değil, kız çocukları için bir şeyler yapmakla görevli olduğunu belirtti.
Sadece konuşmakla çocuk istismarı, eşitsizlik ve ayrımcılığın sona ermediğini vurgulayan Gökçen, "Kızların korunabilmesi için çok somut adımlar atılması gerekiyor." değerlendirmesini yaptı.
Gökçen, şunları kaydetti:
"İktidar derhal bir plan açıklamalı. Kız çocuklarının okulu bırakmasına neden olan kesintili eğitime son verilmeli. Toplumsal cinsiyet eşitliği müfredata konmalı. Laiklik karşıtı vakıflarla MEB'in iş birliği sonlandırılmalı. Çocukların zorla evlendirilmesine ve istismara 'erken evlilik' demekten vazgeçilmeli. Kutlamak yerine gerçeklerin farkına varın, çocukları korumak için talepleri yerine getirin."

Gökçen, Politika

Kaynak: AA

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