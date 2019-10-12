Haberler » Güncel » 'Dünya Kız Çocukları Günü'

"Dünya Kız Çocukları Günü"

Van'da Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından "Dünya Kız Çocukları Günü" münasebetiyle program düzenlendi.

12.10.2019 13:40
Van'da Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından "Dünya Kız Çocukları Günü" münasebetiyle program düzenlendi.
Bu kapsamda il müdürlüğünde düzenlenen programda Suriyeli 30 kız çocuğu ağırlandı.
Programda, İl Müdür Yardımcısı Cahit Eldemir, çocuklarla yakından ilgilenerek, onlara çeşitli hediyeler verdi.
Eldemir, yaptığı konuşmada, çocukların eğitimlerine devam etmesi için çeşitli çalışmalar yürüttüklerini söyledi.
"Dünya Kız Çocukları Günü" dolayısıyla ağırlanan kız çocuklarıyla tanışma fırsatı bulduklarını anlatan Eldemir, çocukların yaşam standartlarını arttırmak için projeler yürüttüklerini aktardı.

Van, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
14:20 Bakan Akar, "Faaliyetler planladığı gibi gidiyor"
14:20 Meclis Araştırma Komisyonu Kırşehir'de rehabilitasyon merkezlerini inceledi
14:20 Sivasspor'dan Mehmetçik'e destek
14:20 Japonya'da süper tayfun alarmı
14:20 Şanlıurfa ceylanpınar'ın karşısındaki resulayn'da terör mevzileri vuruluyor-4
14:20 Savunma sanayii başkanı demir hisar-a'da seri üretime geçiliyor
14:20 İbb'nin sosyal medya açıklamasına sultangazi belediyesi'nden tepki
12.10.2019 14:21:54