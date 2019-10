Dünya Kız Çocukları Günü nedir? Dünya Kız Çocukları Günü mesajları

''Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'' 2012 yılında kız çocuklarına karşı ayrımcılığın önlenmesi, onların insan hakları karşısında kendilerini tam ve etkili ifade edebilmesi için 11 Ekim'i ''Dünya Kız Çocukları Günü'' olarak ilan etti. Peki Dünya Kız Çocukları Günü ne zaman? Dünya Kız Çocukları Günü anlamı ve Dünya Kız Çocukları Günü mesajları ile ilgili merak edilen soruların cevapları haberimizde…

DÜNYA KIZ ÇOCUKLARI GÜNÜ NEDİR?

Dünya Kız Çocukları Günü her yıl 11 Ekim'de dünya çapında kutlanan bir gündür. 2012'de Birleşmiş Milletler tarafından alınan bir kararla, kız çocuklarının cinsiyetlerinden ötürü maruz kaldığı eşitsizlik konusundaki farkındalığın artırılması amacıyla kutlanmaya başlamıştır. Eğitim hakkı, beslenme, yasal haklar, kadına yönelik şiddet ve zorla evlilik konuları da Dünya Kız Çocukları Günü kapsamında gündeme taşınmaktadır.

DÜNYA KIZ ÇOCUKLARI GÜNÜ TARİHÇESİ

11 Ekim Dünya Kız Çocukları günü için en çok uğraşan ülkelerden biriside Türkiye'dir. Türkiye, Kanada ve Peru tarafından yapılan girişimler sonucunda Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda 11 Ekim tarihinde kabul edilen "Dünya Kız Çocukları Günü", dünya genelinde kız çocuklarının haklarının korunması ve ayrımcılığın önüne geçilmesi için ilan edilmiştir.

Dünya Kız Çocukları günü

11 EKİM DÜNYA KIZ ÇOCUKLARI GÜNÜ MESAJLARI

İnsanlığın umudu, sevinci, şiiri kız çocuklarıdır. Dünya Kız Çocukları Günü kutlu olsun"

Okuyan ve sevgiyle büyüyen her kız çocuğu yarınlar için 1 umuttur. Aydınlık yarınları kızlarımızla el ele kuracağız!

Bugün Dünya Kız Çocukları Günü… Kızlarımızı okutacağız, bu topraklara yararlı birer bireyler haline getireceğiz.

Bir kız cocugu egitilirse, Bir anne yetişir. Bir anne okursa, tüm insanlık aydınlanır. Benim kızım okuyacak Dünya kız çocukları günü kutlu olsun

Düşlerindenvurulurken çocuklar! Hangi yaşamaktan bahseder ki , Masallar!!.. Dünya Kız Çocukları Günü kutlu olsun

Allah bizlere Vatanını Milletini Seven Ahlaklı çocuklar yetiştirmeyi nasip etsin.Dünya Kız Çocukları Günü kutlu olsun

Onlar bu dünyanın en güzel nimetleri… Dünya Kız Çocukları Günü kutlu olsun.Geleceğimizin teminatı evlatlarımızı seviyor,önemsiyoruz

Dünya çapında her yıl 7 milyon 500 bin kız çocuğu erken yaşta evlendiriliyor, şiddet ve istismar beraberinde geliyor Hayallerine koşan, okuyan, "kız çocuğusun" diye kısıtlanmayan, zorla evlendirilmeyen çocuklar yetişmesi dileğiyle Dünya Kız Çocukları Günü kutlu olsun

Kız çocukları bizim geleceğimiz değerlerini bilelim..

Bana Dünyayı kucakla deseler, Ben gider kızıma sarılırım.. Dünya kız çocukları günü kutlu olsun

MİLLİ EĞİTİM BAKANI MESAJ YAYINLADI

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Dünya Kız Çocukları Günü dolayısıyla paylaştığı mesajda, "Ülkemin kız çocuklarına. Gördüğün tüm güzellikler insan içindir. Bilim, sanat, edebiyat, fikirler, buluşlar, yenilikler hepsi bizim için. Her birine sıkıca tutun ve bağını asla kopartma. Hayal et ve üret, hepimiz için elinden gelenin en iyisini yap." ifadelerini kullandı.

Dünya Kız Çocukları günü

DÜNYA KIZ ÇOCUKLARI GÜNÜNDE KIZ ÇOCUKLARI RAKAMLARI

"Her 5 kızdan 1'i 18 yaşından önce anne oluyor"

BM Çocuklara Yardım Fonu'na (UNICEF) göre, her yıl 12 milyon kız çocuğu 18 yaşından önce evlendiriliyor. Dünya çapında her 5 kız çocuğundan 1'i 18 yaşından önce anne oluyor.

UNICEF, küresel çapta kız çocuklarının yemek ve temizlik yapmak, aile üyelerinin bakımı ile ilgilenmek, su taşımak gibi ev içi hizmetleri yapmaya çok erken yaşta başladığını ortaya koyuyor. Ev işlerinin yükünü kız çocukların daha fazla üstlendiğini ortaya koyan veriler, 5-9 yaş arasındaki kız çocuklarının ev işlerini yaşıtları olan erkek çocuklara göre 30 kat daha fazla üstlendiğini gösteriyor.

Yaşları büyüdükçe kız ve erkek çocuklar arasındaki bu uçurum artıyor. Yaşları 10-14 arasındaki kız çocukları, yaşıtlarına göre günde yüzde 50 oranda daha fazla ev işleri ile uğraşıyor.

Dünya çapında 32 milyon kız çocuğu ilkokula gidemiyor, 29 milyon kız çocuğu da orta öğretime devam edemiyor. Orta öğrenime devam konusunda cinsiyetler arası farkın en çok görüldüğü yer ise her 100 erkek çocuğa karşın 79 kız çocuğunun orta öğrenim gördüğü Batı ve Orta Afrika.

Çocuk Yaşta, Erken ve Zorla evlilikler kız çocuklarında çok yüksek

Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) ve Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Uluslararası Göç Örgütü (IOM), Birleşmiş Milletler Kadın Birimi (UN Women), Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR), Türkiye'de c¸ocuk yas¸ta, erken ve zorla evliliklerin o¨nlenmesine yo¨nelik ilgili kurumların kapasitenin gu¨c¸lenmesine destek olmak ve soruna etkili yanıt verebilecek bir mu¨dahale mekanizmasının kurulmasına katkı sagˆlamak amacıyla "Çocuk Yaşta, Erken ve Zorla Evliliklerin Önlenmesi Birleşmiş Milletler Ortak Programı"nı yürütüyor.

Bu tür evliliklerin ardında yoksulluk ve ekonomik güvencesizliğin, kaliteli eğitime erişememenin, kadına ve kız çocuklarına yönelik şiddetin, çatışma ve insani kriz durumlarının ve sosyal normların yattığını ortaya koyan programa göre, bu evliliklerin yüksek sağlık riskleri, ciddi sağlık sorunları, sosyal izolasyon ve kısıtlama, toplumsal cinsiyete dayalı şiddet ve eğitim başta olmak üzere çocuk haklarının ihlali gibi olumsuz sonuçları bulunuyor.

Bu yıl UNFPA tarafından hazırlanan "Sağlık Çalışanlarına Yönelik Çocuk Yaşta, Erken ve Zorla Evliliklerin Önlenmesi Eğitim Uygulama Rehberi"ne göre, dünya genelinde yaklaşık 650 milyon kız çocuğu ve kadın 18'inci yaş gününden önce evlendirilmiş durumda. Buna göre, halihazırda her 5 kız çocuğundan biri evli.

Türkiye'de ise 10-19 yaş arası nüfus yaklaşık 13 milyon ve ülke nüfusun yüzde 16'sını ergen nüfus oluşturuyor. Türkiye'de geçen yıl resmi olarak kayıtlara geçen evliliklerin yüzde 16,7'si, evli kadınların yüzde 15'i 16-19 yaş grubundan. Bu yaş grubunda evlenenlerin yüzde 90'ını kız çocukları, yüzde 10'unu ise erkek çocukları oluşturuyor.

"Çocuk Yaşta, Erken ve Zorla Evliliklerin Sağlık Riskleri ve Sonuçlarına Çok Sektörlü Yaklaşım Raporu"na göre ise, dünya genelinde her yıl 15 milyon kız çocuğu 18 yaşından önce evlendiriliyor. Buna göre dünyada her 3 kız çocuğundan biri 18 yaş ve öncesinde, her 9 kız çocuğundan biri 15 yaş ve öncesinde evleniyor.

Rapora göre, dünyada en yüksek çocuk evliliği oranına sahip ülke yüzde 76 oranı ile Nijer. Nijer'i, yüzde 68 oranla Orta Afrika Cumhuriyeti, yüzde 67 oranla Çad izliyor.