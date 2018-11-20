20 Kasım 2018 Salı 16:44



20 Kasım 2018 Salı 16:44

Türk Toraks Derneği Batı Anadolu Şube Başkanı Prof. Dr. Füsun Alataş, Türkiye'deki 3-5 milyona yakın KOAH'lı hastanın sadece 300 ila 500 bininin kendisinde hastalık olduğunu bildiğini açıklamasında bulundu.ESOGÜ Tıp Fakültesi Hastanesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi de olan Prof. Dr. Alataş, Dünya KOAH Günü dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, Türk Toraks Derneği olarak bu yıl KOAH'lı hastaların da günlük yaşamlarında aktif kalabilmelerinin mümkün olabileceğini vurgulamak için Sağlık Bakanlığı ile "Her adımda sağlıklı nefese" sloganını benimsediklerini ifade etti.KOAH'ın tüm dünyada önemli bir halk sağlığı sorunu olmasına karşın, kamuoyu tarafından yeterince bilinmediğini aktaran Alataş, şöyle devam etti:"KOAH'ın görülme sıklığı 40 yaş üstü yetişkinlerde yüzde 15-20'dir. Bir diğer deyişle toplumumuzda 40 yaş üstü her 5 kişiden birinde KOAH vardır. Oysa 10 KOAH hastasının sadece biri doktora başvurmuş ve doğru tanı alabilmiştir. Ülkemizde bulunan 3-5 milyona yakın KOAH'lı hastanın sadece 300 ila 500 bini kendisinde hastalık olduğunu bilmektedir. Küresel Hastalık Yükü Çalışması verilerine göre, KOAH yılda 2,9 milyon ölüme neden olmaktadır. Günümüzde tüm dünyada 3. ölüm nedeni haline gelen KOAH, tüm ölümlerin de yüzde 5,5'inden sorumludur. Türkiye'de solunum sistemi hastalıkları en sık görülen 3. ölüm nedenidir ve bu ölümlerin yüzde 61,5'i KOAH nedeniyledir."Prof. Dr. Füsun Alataş, toplumun KOAH konusunda yeterli bilgiye sahip olmamasının hastalığın erken tanısını ve etkin tedavisini güçleştirdiğini de kaydetti.