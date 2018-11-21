Elazığ
İl Sağlık Müdürlüğünce 21 Kasım Dünya KOAH Günü
dolayısıyla etkinlik düzenlendi.
İl Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi
'nde düzenlenen etkinlik kapsamında poliklinikler girişinde kurulan stantlarda vatandaşlara KOAH hakkında bilgilendirmede bulunuldu.
Stantları ziyaret vatandaşlara ücretsiz solunum testi yapılarak KOAH'la ilgili broşürler dağıtıldı.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Göğüs Cerrahisi Uzmanı Dr. Semih Koçyiğit, tüm dünyada önemli bir sağlık sorunu olmasına karşın, kamuoyu tarafından yeterince bilinmeyen KOAH'ın, nefes yollarında mikroplarla oluşmayan ve iltihaplanmaya bağlı oluşan ilerleyici ve tıkayıcı bir akciğer hastalığı olduğunu belirtti.
Bu yıl 21 Kasım 2018 olarak belirlenen Dünya KOAH Günü'nde hedeflerinin KOAH'ın ve ilişkili risk faktörlerinin her yıl daha fazla kişi tarafından bilinirliğinin artırılması olduğunu ifade eden Koçyiğit, şunları kaydetti:
"Küresel hastalık yükü çalışması verilerine göre KOAH yılda 2.9 milyon ölüme neden olmaktadır. Günümüzde tüm dünyada 3. ölüm nedeni haline gelen KOAH, tüm ölümlerin de yüzde 5.5'ini oluşturmaktadır. Bu yıl KOAH'lı hastalarımızın da günlük yaşamlarında aktif kalabilmelerinin mümkün olabileceğini vurgulamak için egzersizin ve hareketin önemine değinmek amacıyla 'Her adımda sağlıklı nefes' sloganı benimsedik. Toplumun KOAH konusunda yeterli bilgiye sahip olmaması, hastalığın erken tanısını ve etkin tedavisini güçleştirmektedir. Bu konuda ilgili kurum ve kuruluşları önemli bir halk sağlığı sorunu olan KOAH hakkında kamuoyunu bilgilendirme ve bilinçlendirme gayretlerimize destek vermeye ve bu konuda harekete geçmeye davet ediyoruz."
21 Kasım Dünya KOAH Günü,Elazığ,KOAH
21 Kasım 2018 Çarşamba 19:27