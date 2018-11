Dünya Koah Günü Dolayısıyla Fidan Dikimi Yapıldı

21 Kasım 2018 Çarşamba 13:43



Erzincan'da 21 Kasım Dünya KOAH Günü etkinlikleri kapsamında İl Sağlık Müdürlüğü tarafından, Çukurkuyu Aile Sağlığı Merkezinde (ASM) fidan dikimi ve farkındalık oluşturmak amacıyla fidan dağıtımı gerçekleştirdi.21 Kasım Dünya KOAH Günü dolayısıyla düzenlenen fidan dikimine İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Erkan Hirik, Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Babürşah Taşlı, Sağlık Hizmetleri Başkan Yrd. Dr. Özlem Göktekin Uzun katıldı.Fidan dağıtımı ve fidan dikimi sonrasında bir açıklama yapan İl Sağlık Müdürü Dr.Öğr. Üyesi Erkan Hirik; " T.C. Sağlık Bakanlığı, Türk Toraks Derneği, dünyada KOAH bilincini artırmak üzere kurulan GOLD (Global Initiative of Obstructive Lung Disease) ve Dünya Sağlık Örgütü önderliğinde ortak GARD (Global Alliance Against Chronic Respiratory Diseases) Türkiye Projesi kapsamında 21 Kasım 2018 tarihinde Dünya KOAH Günü etkinlikleri yapılarak toplumumuzda, sağlık çalışanlarında ve sağlık yöneticilerinde KOAH farkındalığı ile bilincin artırılması hedeflenmektedir.KOAH'lı hastalarımızın günlük yaşamlarında aktif kalabilmelerinin mümkün olabileceğini vurgulamak, egzersizin ve hareketin önemine değinmek amacıyla sağlıklı nefes, sağlıklı yaşam teması ile bu yılki sloganımız "Her Adımda Sağlıklı Nefese" olarak belirlenmiştir." dedi. - ERZİNCAN