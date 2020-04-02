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Dünya koronavirüs salgını ile mücadele ederken yeni kolera salgını hızla yayılmaya devam ediyor

Nijerya'nın güneydoğusunda ortaya çıkan ve hızla yayılmaya başlayan yeni kolera salgını nedeniyle 21 kişi hayatını kaybetti.

02.04.2020 11:36 | Son Güncelleme: 02.04.2020 12:36

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede birçok ülkeye yayılan koronavirüs salgını can almaya devam ederken Nijerya 'nın güneydoğusunda yeni kolera salgını hızla yayılmaya devam ediyor. Salgın nedeniyle 21 kişi hayatını kaybetti.

İLAÇ VE TIBBİ MALZEME SEVKİYATI YAPILDI

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Ebonyi Koordinatörü Dr. Eyo Nora, basına yaptığı açıklamada, eyaletteki kolera salgınında 21 kişinin yaşamını yitirdiğini duyurdu.Nora, eyalette 155 kolera vakası tespit edildiğini ifade ederek, hastalığın görüldüğü bölgelere acil ilaç ve tıbbi malzeme sevkiyatının yapıldığını kaydetti.

BÖLGEDE BÜYÜK PANİK YAŞANIYOR

Halkın salgın nedeniyle panik yaşadığını aktaran Nora, belirtiler ortaya çıktığında hastanelere başvurulması tavsiyesinde bulundu. Nora, temiz su ve hijyen eksikliği nedeniyle ortaya çıkan salgının komşu eyaletlere sıçramaması için önlem almaya başladıklarını ifade etti.

TEMİZ SU İHTİYACI KARŞILANAMIYOR

Nijerya'da temiz su ihtiyacının karşılanamaması ve tıbbi müdahalenin anında ve etkili bir biçimde yapılamaması, salgın hastalık ve ölüm riskini artırıyor. Ülkede sıtma, çocuk felci, tifo, sıtma, ishal ve maymun çiçek virüsü gibi salgın hastalıklara sıklıkla rastlanıyor.

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Dünya koronavirüs salgını ile mücadele ederken yeni kolera salgını hızla yayılmaya devam ediyor
Etiketler: Çin Halk Cumhuriyeti, Dünya Sağlık Örgütü, Nijerya, Dünya, Güncel

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