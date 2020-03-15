Menü
Haberler ›› Dünya ››Dünya köşe buçak Covid-19 temizliği yapıyor, Çin'de temizlikte de teknolojik aletler devrede - Haberler

Dünya köşe buçak Covid-19 temizliği yapıyor, Çin'de temizlikte de teknolojik aletler devrede

Dünya köşe buçak Covid-19 temizliği yapıyor, Çin'de temizlikte de teknolojik aletler devrede

15.03.2020 14:03 | Son Güncelleme: 15.03.2020 14:03
Dünya köşe buçak Covid-19 temizliği yapıyor, Çin'de temizlikte de teknolojik aletler devrede
Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Covid-19) dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı 145 bini geçti. Dünya ülkeleri vürüsün daha fazla yayılmasını önlemek amacıyla başta dezenfekte işlemleri olmak üzere önlemleri artırdı.

O ülkelerden biri de Tayvan. "Salgını önleme konusunda küçük bir hata pahalıya mal olabilir" diyen Tayvan Sağlık Bakanlığı, dezenfekte işlemleri için ordu personelini devriye soktu.
Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

Etiketler : Çin Halk Cumhuriyeti, Tayvan, Wuhan, Dünya

Paylaş

Manşet 

Haberler

Engelli ablasına tecavüz eden kişiyi öldüren sanığın cezası belli oldu Haberler
Engelli ablasına tecavüz eden kişiyi öldüren sanığın cezası belli oldu
İtalyalı bir sağlık yetkilisinden korkutan tespit: Hastaların tipi değişiyor, vakaların yaş ortalaması 40-45 arasında Haberler
İtalyalı bir sağlık yetkilisinden korkutan tespit: Hastaların tipi değişiyor, vakaların yaş ortalaması 40-45 arasında
Düzce'de bir baba, koronavirüs şüphesi nedeniyle başka hastaneye sevk edilen kızını kaçırdı Haberler
Düzce'de bir baba, koronavirüs şüphesi nedeniyle başka hastaneye sevk edilen kızını kaçırdı
Makarna üreticilerinden rahatlatan açıklama: Her evi makarnaya boğarız Haberler
Makarna üreticilerinden rahatlatan açıklama: Her evi makarnaya boğarız
ABD Eski Başkanı Barack Obama'nın Twitter'da cinsel içerikli film yıldızını takip ettiği ortaya çıktı Haberler
ABD Eski Başkanı Barack Obama'nın Twitter'da cinsel içerikli film yıldızını takip ettiği ortaya çıktı
Erzurumlu küçük Miray'ın koronavirüs önlemi izleyenleri gülümsetti Haberler
Erzurumlu küçük Miray'ın koronavirüs önlemi izleyenleri gülümsetti
İran Sağlık Bakanlığı, koronavirüs nedeniyle ölen kişilerin yaş ortalamasını paylaştı Haberler
İran Sağlık Bakanlığı, koronavirüs nedeniyle ölen kişilerin yaş ortalamasını paylaştı