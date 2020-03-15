Dünya köşe buçak Covid-19 temizliği yapıyor, Çin'de temizlikte de teknolojik aletler devrede
Dünya köşe buçak Covid-19 temizliği yapıyor, Çin'de temizlikte de teknolojik aletler devrede
15.03.2020 14:03 | Son Güncelleme: 15.03.2020 14:03
Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Covid-19) dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı 145 bini geçti. Dünya ülkeleri vürüsün daha fazla yayılmasını önlemek amacıyla başta dezenfekte işlemleri olmak üzere önlemleri artırdı.
O ülkelerden biri de Tayvan. "Salgını önleme konusunda küçük bir hata pahalıya mal olabilir" diyen Tayvan Sağlık Bakanlığı, dezenfekte işlemleri için ordu personelini devriye soktu.
O ülkelerden biri de Tayvan. "Salgını önleme konusunda küçük bir hata pahalıya mal olabilir" diyen Tayvan Sağlık Bakanlığı, dezenfekte işlemleri için ordu personelini devriye soktu.
Kaynak: Euronews.com
Etiketler : Çin Halk Cumhuriyeti, Tayvan, Wuhan, Dünya
Manşet
Haberler
Haberler
Engelli ablasına tecavüz eden kişiyi öldüren sanığın cezası belli oldu
Haberler
İtalyalı bir sağlık yetkilisinden korkutan tespit: Hastaların tipi değişiyor, vakaların yaş ortalaması 40-45 arasında
Haberler
Düzce'de bir baba, koronavirüs şüphesi nedeniyle başka hastaneye sevk edilen kızını kaçırdı
Haberler
Makarna üreticilerinden rahatlatan açıklama: Her evi makarnaya boğarız
Haberler
ABD Eski Başkanı Barack Obama'nın Twitter'da cinsel içerikli film yıldızını takip ettiği ortaya çıktı
Haberler
Erzurumlu küçük Miray'ın koronavirüs önlemi izleyenleri gülümsetti
Haberler
İran Sağlık Bakanlığı, koronavirüs nedeniyle ölen kişilerin yaş ortalamasını paylaştı