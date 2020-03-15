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Dünya köşe buçak Covid-19 temizliği yapıyor, Çin'de temizlikte de teknolojik aletler devrede

Dünya köşe buçak Covid-19 temizliği yapıyor, Çin'de temizlikte de teknolojik aletler devredeView on euronews.

15.03.2020 14:57 | Son Güncelleme: 15.03.2020 14:57
Dünya köşe buçak Covid-19 temizliği yapıyor, Çin'de temizlikte de teknolojik aletler devredeView on euronews Dünya köşe buçak Covid-19 temizliği yapıyor, Çin'de temizlikte de teknolojik aletler devrede

Kaynak: Euronews.com

Etiketler : Çin Halk Cumhuriyeti, Dünya

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