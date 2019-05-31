Erzincan
'da bir araya gelen çeşitli sivil toplum kuruluşlarının (STK
) mensupları, İsrail
'in Kudüs
'teki uygulamalarına tepki gösterdi.
Kentte cuma namazı sonrası Cami Kebir
Camisi önünde, 28 ayrı STK'den oluşan Sivil Toplum Kuruluşları Platformu (STKP) adına basın açıklaması yapan Alaattin Önel, ramazanın son cumasının Dünya Kudüs Günü olduğunu söyledi.
Dünya Müslümanlarının gafletten uyanması ve oynanan tüm oyunların deşifre edilmesi gerektiğini anlatan Önel, şöyle devam etti:
"Kudüs günü, mustazafların müstekbirlere karşı, işgal altındaki İslam beldelerinin işgalci emperyalistlere karşı, izzet ve şerefin zillet ve esarete karşı olan direnişine ışık tutması ve yol göstermesi amacıyla ilan edilmiştir. Katil İsrail'in uluslararası sularda Gazze
Özgürlük Filosu'na düzenlediği saldırının üzerinden de 9 yıl geçti. Kardeşimizin şehit edildiği, onlarcasının yaralandığı, alıkonulduğu, işkence gördüğü ve mağdur edildiği Mavi Marmara
saldırısının 9. yıl dönümündeyiz."
Önel, Suudi Arabistan
ve Birleşik Arap Emirliklerinin bugün Amerika
, İngiltere
ve İsrail'in Ortadoğu'daki projesini uygulayan aktörler olduğunu söyleyerek "Bu aktörleri tanımamız lazım. Bütün Müslümanlar olarak uyanıp onlara uşaklık eden bu aktörleri dışlamamız lazım. Tüm şehitlerimizi ve Mavi Marmara şehitlerini bir kez daha rahmetle saygıyla anıyorum." dedi.
Gruptakiler, basın açıklamasının ardından dağıldı.
Kaynak: AA
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