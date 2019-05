Kaynak: AA

Mardin, Bingöl ve Elazığ'da "Dünya Kudüs Günü" dolayısıyla sivil toplum kuruluşlarınca basın açıklaması yapıldı.Bingöl'de Mustazaflar Cemiyeti Şubesince Saat Kulesi önünde düzenlenen basın açıklamasına katılanlar ellerinde, "Kudüs İslam davasının göz bebeğidir" ve "Kudüs bizim onurumuzdur" yazılı pankartlar taşıdı.Grup adına basın açıklamasını okuyan Şefik Börü, Müslümanlar için kutsal olan Kudüs'ün İsrail işgali altında olduğunu belirtti.Kudüs'ün işgalinin İslam ümmetinin yaşadığı en büyük acı olduğunu dile getiren Börü, "Kudüs ne sadece Filistin toprağı ne de Arapların vatanı. Kudüs bütün Müslümanların, İslam milletlerinin mukaddes beldesi. Bu gerçek dolayısıyla mukaddes toprakları savunmak ve işgali sonlandırmak da hepimizin öncelikli vazifesi. Kudüs Müslümanlar için Mescid-i Aksa, Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi'den sonra yeryüzündeki en mukaddes mabet." şeklinde konuştu.Börü, bugün Kudüs'ün her zamankinden daha çok gündemde tutulması ve hürriyeti için mücadele edilmesi gerektiğini belirtti.MardinMardin'de Şakir Nuhoğlu Camisi önünde bir araya gelen Dünya Kudüs Günü İnisiyatifi üyeleri ellerinde taşıdıkları Kürtçe ve Türkçe dövizlerle slogan atarak ABD ve İsrail'e tepki gösterdi.Grup adına açıklama yapan Halil İbrahim Kırmızıoğlu, Kudüs'ün kurtuluşu için mücadele azimlerini ilan etmek üzere toplandıklarını söyledi."Şüphesiz ki Dünya Kudüs Günü, İslam'ın günüdür. Kudüs Günü, İslam ümmetinin damarlarına direniş kanının pompalandığı ve Kudüs'ün direnişle kurtulabileceğinin ilan edildiği gündür. Kudüs hepimizin önünde bir imtihandır." diyen Kırmızıoğlu, Dünya Kudüs Günü'nün sadece bir anma günü olmadığını vurguladı.Kırmızıoğlu, bugünün Kudüs'teki direnişe destek olma, Filistin davası ve Gazze'ye sahip çıkma günü olduğunu aktardı.Mardin İnsani Yardım Derneği Başkanı Mehmet Timurağaoğlu da yaptığı yazılı açıklamada, Filistinlilerin İsrail zulmü altında çok zor şartlarda yaşamlarını devam ettirmeye çalıştığını bildirdi.Yapılan bütün anlaşmalara ve uluslararası alanda alınan bütün kararlara rağmen Filistin'e, Gazze'ye uygulanan abluka ve ambargonun her geçen gün ağırlaştığını ifade eden Timurağaoğlu, şu değerlendirmeyi yaptı:"Filistin, mücadelesi sürecinde her geçen gün İsrail saldırılarıyla karşı karşıya kalıyor. Bölgede havadan ve karadan uygulanan ambargo artık denizden de dikenli tellerle uygulanıyor. Filistin, İsrail'in uyguladığı zalim baskı ve ablukayla adeta açık bir cezaevi durumuna getirildi. Tüm dünya İsrail katliamlarına gözünü yummuş durumda. Tüm dünyadaki Müslümanlar tepkisini açıkça göstermelidir."ElazığYeni İhya Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Derneği (Yeni İhya-Der) tarafından Elazığ Öğretmenevi önünde düzenlenen basın açıklamasına katılan dernek üyeleri ellerinde taşıdıkları dövizlerle slogan atarak İsrail'e tepki gösterdi.Dernek Başkanı Zülfü Öztürk, yaptığı açıklamada, Müslümanların ilk kıblesi olan Mescid-i Aksa ve Filistin topraklarının İsrail işgali altında olduğunu belirtti.Kudüs'ün bütün Müslümanların, İslam milletlerinin mukaddes beldesi olduğuna işaret eden Öztürk, mukaddes toprakları savunmanın ve işgali sonlandırmanın da herkesin öncelikli vazifesi olduğunu kaydetti.Daha sonra Kur'an-ı Kerim okundu.