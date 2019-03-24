"Dünya Kupası'na Yetişemem" Diyen Burak Yılmaz'a Şenol Güneş'ten Esprili Yanıt!

Avrupa Şampiyonası 2020 Elemeleri H Grubu ilk maçında Arnavutluk'u 2-0 yenerek iyi bir başlangıç yapan A Milli Futbol Takımımız, ikinci maçta yarın Moldova ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadelesi öncesi Şenol Güneş ve Burak Yılmaz basın toplantısı düzenledi. Toplantıya Şenol Güneş ile Burak Yılmaz arasında yaşanan diyalog damga vurdu.

"KENDİMİ İYİ HİSSEDİYORUM"

Burak Yılmaz'ın, "Kendimi iyi hissediyorum Avrupa Şampiyonası'na gitmek istiyorum. O kadroda olur muyum olmaz mıyım bilmiyorum." sözü sonrası araya giren Güneş, "Dünya Kupası var daha" dedi.

"YETİŞİRSİN, YETİŞİRSİN"

33 yaşındaki oyuncu, "Oraya yetişemeyebilirim ama dışarıdan da olsa dualarım milli takımla beraber olacak." diye konuştu. Güneş bir kez daha söze girerek "Yetişirsin" dedi. Bu anlar kameralara yansıdı.

"GÜZEL BİR HAVA OLUŞTU"

Burak, "Şenol hocaya yardımcı olma açısından Emre ağabeyin çok daha büyük bir rolü var. Ancak ben de hocamı senelerdir çok iyi tanıyorum. İkimiz de birbirimizi iyi tanıyoruz. Kim olursa olsun destek oluyoruz ama şu anda gerçekten güzel bir hava oluştu milli takımda." diyerek sözlerini noktaladı.

"PANİK YAPMAMAK LAZIM"

Güneş, "Kağıt üzerinde rakibimizden daha güçlü bir takımız. Kağıt üstünde olanı sahaya yansıtmak gerekiyor. Rakibin savunma felsefesi oynaması nedeniyle bazı sürprizlere izin vermemek, sabırlı olmak lazım. Çok kolay bir maç da olabilir, çok zor bir maç da olabilir. Golün bir an önce gelmesini bekliyoruz ama panik yapmamak lazım." dedi.